Kina: Vlak naletio na grupu radnika, poginulo je 11 ljudi

U četvrtak je u u jugozapadnome kineskom gradu Kunmingu vlak naletio na skupinu željezničkih radnika, usmrtivši ih pritom jedanaest i ozlijedivši dvoje, rekli su dužnosnici, dodavši da je riječ je o najtežoj željezničkoj nesreći u Kini u više od deset godina. Vlak, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u grupu radnika na zakrivljenom dijelu pruge na gradskoj željezničkoj postaji Luoyang Town. Postaja u pokrajini Yunnan nastavila je s uobičajenim prometovanjem, a nesreća se istražuje, kazali su dužnosnici.

Kineska željeznička mreža najveća je na svijetu. Duga je više od 160.000 km i godišnje se njome realiziraju milijarde putovanja.

Premda je željeznička mreža hvaljena i poznata po učinkovitosti, pozornost javnosti privukla je nakon nekoliko incidenata, među kojima je onaj iz 2011. u istočnoj provinciji Zhejiang u kojemu poginulo 40, a ozlijeđeno je 200 ljudi.

Devet je osoba poginulo 2021. kada je vlak u sjeverozapadnoj provinciji Gansu naletio na radnike na dijelu željezničke pruge Lanzhou-Xinjiang.