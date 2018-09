Kineske novine: Ne bojimo se ekstremnih mjera iz Amerike

Kina se ne boji "ekstremnih mjera" koje Sjedinjene Države poduzimaju u svom trgovinskom ratu već će ih iskoristiti kao priliku za zamjenu uvoza, promicanje lokalne ekonomije i ubrzanje razvoja visokotehnoloških proizvoda, najavio je u srijedu Narodni dnevnik, novine koje izdaje vladajuća Komunistička stranka, u komentaru na naslovnoj stranici u svojem prekomorskom izdanju.

Dvije najveće svjetske gospodarske sile ušle su u utorak u još žešći trgovinski rat nakon što je Peking uveo carine na američke proizvode u vrijednosti 60 milijardi dolara u znak odmazde za planirane namete američkog predsjednika Donalda Trumpove na kinesku robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara.

"Kina nije zabrinuta da će trgovinske mjere SAD-a znatnije povećati cijene domaće robe, nego će to iskoristiti kao priliku da zamijeni uvoz domaćim proizvodima, promovira lokalne ekonomije ili razvije naprednu visokotehnološku proizvodnju usmjerenu na izvoz", stoji u komentaru.

The Global Times tabloid, which is affiliated to the People's Daily, said the trade war was a chance to pursue greater global recognition of its financial markets and that it could open its A-share market more to listings by Western firms.

Tabloid The Global Times, koji je povezan s Narodnim dnevnikom, ocijenio je kako je trgovinski rat prilika da se Kina izbori za veće globalno priznavanje njezinih financijskih tržišta i da više otvori svoje tržište A-dionica zapadnim tvrtkama.

SAD su do sada su nametnule carine na kineske proizvode od 50 milijardi dolar, pokušavajući natjerati Kinu da promjeni svoju politiku u trgovini, prijenosu tehnologije i visokotehnološkim industrijskim subvencijama.

Peking je zasad odgovorio svojim uvođenjem carina, ali neki analitičari i američke tvrtke boje se uvođenja mjera protiv američkih kompanija koje posluju u Kini.

Još jedne kineske državne novine, Kineski dnevnik, također su u uredničkom komentaru poručile da će američka taktika biti neučinkovita.

"Trgovinski sukob neće prisiliti Kinu da podlegne pritisku SAD-a, već će se, s obzirom na ekonomsku otpornost, suočiti s tim izazovima, pronaći odgovarajuća rješenja i izići iz toga jača", tvrdi Kineski dnevnik.