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u drugom kvartalu

Kineski vanjski dug porastao

Piše HINA,
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Kineski vanjski dug porastao
Foto: Pixabay
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Kineski vanjski dug dostigao je 17,01 bilijun juana do kraja lipnja, što predstavlja povećanje od četiri posto u odnosu na kraj ožujka, a rast se pripisuje intenzivnoj prekograničnoj trgovini i korporativnim kreditima.

Kineski vanjski dug porastao je u tri mjeseca zaključno s lipnjem uslijed intenzivne prekogranične trgovine, objavila je državna novinska agencija Xinhua, pozivajući se na službene podatke. Ukupni vanjski dug Kine iznosio je krajem lipnja 17,01 bilijun juana odnosno 2,4982 bilijuna američkih dolara i bio je veći za četiri posto nego krajem ožujka, pokazali su podaci Državne uprave za devizno poslovanje (SAFE), objavljeni u utorak.

Isti postotni rast vanjski dug bilježio je i na kraju ožujka u odnosu na kraj 2025. godine, prema podacima SAFE-a.

Povećanje duga u razdoblju do kraja lipnja uglavnom se pripisuje "relativno aktivnoj" prekograničnoj trgovini, uz veće korporativne trgovinske kredite i zajmove među povezanim društvima, izjavio je zamjenik čelnika i glasnogovornik SAFE-a Li Bin.

Vanjski dug bio je i u drugom tromjesečju uglavnom stabilan, dodao je Li.

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Vanjski dug denominiran u juanima činio je krajem lipnja 56 posto ukupnog duga, čime je njegov udio uvećan u odnosu na kraj ožujka za jedan postotni bod. Podaci za kraj ožujka bili su pokazali stabilan udio u odnosu na kraj prošle godine.

Na kraju 2025. kineski vanjski dug iznosio je 11,9 posto bruto domaćeg proizvoda i bio je ispod međunarodnog plafona rizika na koji se poziva SAFE, napominjući da iznosi 20 posto.

Izračuni pokazuju da iznos kineskog bruto vanjskog duga, od 17,01 bilijun juana na kraju lipnja, odgovara 24,4 posto kineskog BDP-a u prvoj polovini godine koji je, prema podacima statističkog ureda, iznosio 69,57 bilijuna juana.

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