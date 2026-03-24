Kinesko sveučilište studentima: Ostavite knjige, nađite ljubav!

Obavijest u utorak kojom se nastavnici i učenici pozivaju da odlože knjige stigla je otprilike dva tjedna nakon što je Kina rekla da će uvesti proljetne i jesenske praznike za škole, uz tradicionalne ljetne i zimske praznike

Kinesko sveučilište potiče studente da "uživaju u cvijeću, zaljube se" tijekom svojih međusezonskih praznika, što je neuobičajen naputak u naciji opsjednutoj dobrim ocjenama, dok vlasti traže nove načine za poticanje brakova i domaće potrošnje. "Promatrajte cvijeće i uživajte u romantici" tema je proljetnih praznika od 1. do 6. travnja, objavio je Sečuanski jugozapadni strukovni koledž za zrakoplovstvo na svojem službenom Wechat računu.

Vlasti su rekle da će također poticati fleksibilno korištenje plaćenog dopusta kako bi se radnicima omogućilo putovanje izvan sezone.

Pokrajine poput Sečuana i istočnog Jiangsua, zajedno s gradovima poput Suzhoua i Nanjinga, otkrile su planove za proljetne praznike, većinom zakazane za travanj ili početak svibnja.

Kina nastoji potaknuti domaću potrošnju poticanjem putovanja i slobodnih aktivnosti među svojih 1,4 milijarde stanovnika. Vlasti se također nadaju da će više slobodnog vremena stvoriti uvjete za preokret zabrinjavajuće putanje pada broja rođenih.

U 2025. godini broj stanovnika pao je četvrtu godinu zaredom, jer je stopa nataliteta došla na rekordno nisku razinu, a stručnjaci upozoravaju na daljnji pad.

Peking je u utorak također izdao smjernice za promicanje razvoja prilagođenog djeci, priopćila je moćno državno povjerenstvo za planiranje, Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NDRC), u obavijesti.

Pozvala je na koordinirane napore za stvaranje "gradova prilagođenih djeci", poboljšanjem javnih usluga u područjima od obrazovanja i zdravstva do putovanja, sporta i rekreacije.

Društvo treba imati dovoljno vremena i novca za odgoj djece, rekao je James Liang, suosnivač najveće kineske online putničke tvrtke Trip.com, koji je pozvao na više takvih inicijativa.

„Potrebni su veći napori kako bi se mladi educirali o društvenim i osobnim prednostima odgoja većih obitelji“, dodao je Liang, koji je ujedno i istaknuti demografski stručnjak.

Vlada bi mogla uspostaviti širi okvir podrške preraspodjelom resursa i povećanjem financijske pomoći, rekao je.

