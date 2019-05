Kineze koji grade Pelješki most interesira i terminal u Rijeci

Iz izvora bliskih Vladi Jutarnji list neslužbeno doznaje da je među zainteresiranima kineski konzorcij koji čine Ningbo Port i CRBC (China Road and Bridge Company), kompanija koja gradi pelješki most te Port of Singapure.

Nakon analize pristiglih dokumenata, što će trajati 15 dana, bit će svih sedam (ili samo neki od prijavljenih, ovisi o kvaliteti njihovih referenci i viziji projekta) pozvano da daju ponudu za 50-godišnju koncesiju. Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a) je 20,5 milijardi kuna.

- U pitanju su respektabilni operateri lučkih terminala. Jako smo zadovoljni jer smo priželjkivali takav odziv. Pokazalo se da je ovaj pravac ipak vrlo interesantan - kaže Vukorepa.

U petak je formalno zaključena prva faza koncesijskog postupka, a plan je da se kompleksni ugovor za terminal Zagreb Deep Sea potpiše do kraja rujna.

Natječajem se traži koncesionar za izvođenje radova i pružanje usluga, a njegova obaveza je ulaganje od oko 70-80 milijuna eura u završetak terminala koji je sada dugačak 400 metara i izgrađen je u sklopu projekta sa Svjetskom bankom i EU. Za vrijeme posjeta kineskog premijera Hrvatskoj najavljeno je da su za koncesiju zainteresirane i kineske kompanije, ali Denis Vukorepa tu informaciju nije želio komentirati, piše Jutarnji list.

Namjera je države da se terminal Zagreb Deep Sea u drugoj fazi izgradi do ukupne dužine od 680 metara, a ako koncesionar ne bude zainteresiran za to, koncesija će mu biti smanjena na 30 godina. Lučka uprava koncesionaru sada nudi ekskluzivitet na deset godina, odnosno obećanje da u tom roku neće graditi nove kapacitete za prekrcaj kontejnera, a njegova je glavna atrakcija da ima mogućnost prihvaćanja ultravelikih kontejnerskih brodova jer je tu dubina mora 20 metara.