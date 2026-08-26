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SEKS TURIZAM

Kinezi idu masovno u Sibir zbog seksa. Preferiraju mlade i sitne Ruskinje s visokim glasom

Piše 24sata,
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Kinezi idu masovno u Sibir zbog seksa. Preferiraju mlade i sitne Ruskinje s visokim glasom
Foto: X/Screenshoot
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Posebno je posjećen Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici

Ruski medij Mash objavio je tvrdnje o navodnom porastu seks-turizma među kineskim turistima na ruskom Dalekom istoku i u Sibiru, osobito u gradovima Irkutsk i Blagovješčensk.

Mash se pritom poziva na izvor iz te industrije, koji tvrdi da kineski klijenti najčešće traže sitnije žene mladolikog izgleda i visokog glasa. Isti izvor navodi da se nekim kineskim klijentima usluge naplaćuju skuplje jer ih pružatelji opisuju kao zahtjevnije ili strože prema seksualnim radnicama.

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Posebno je posjećen Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici. Velik dio kineskih turista u Rusiju dolazi individualno, bez organiziranih turističkih aranžmana, te samostalno rezervira smještaj. Medij navodi i da kineski posjetitelji čine značajan dio turističkog prometa u Rusiji, pri čemu se spominje udio od 56,3 posto.

Mash rast interesa povezuje s bezviznim režimom, nastojanjima ruskih regija da privuku veći broj kineskih gostiju te intenzivnom promocijom pojedinih destinacija na kineskim društvenim mrežama. Ipak, tvrdnje o širenju seks-turizma među kineskim turistima treba uzeti s oprezom. Međutim, portal nije svoju priču potkrijepio službenom policijskom evidencijom ili bilo kakvim čvrstima dokazima, osim anonimnog izvora. Jedina činjenica je da ruske vlasti rade na privlačenju kineskih turista u pogranične i sibirske regije.

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Komentari 3
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