Kinezi idu masovno u Sibir zbog seksa. Preferiraju mlade i sitne Ruskinje s visokim glasom

Ruski medij Mash objavio je tvrdnje o navodnom porastu seks-turizma među kineskim turistima na ruskom Dalekom istoku i u Sibiru, osobito u gradovima Irkutsk i Blagovješčensk.

Mash se pritom poziva na izvor iz te industrije, koji tvrdi da kineski klijenti najčešće traže sitnije žene mladolikog izgleda i visokog glasa. Isti izvor navodi da se nekim kineskim klijentima usluge naplaćuju skuplje jer ih pružatelji opisuju kao zahtjevnije ili strože prema seksualnim radnicama.

Posebno je posjećen Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici. Velik dio kineskih turista u Rusiju dolazi individualno, bez organiziranih turističkih aranžmana, te samostalno rezervira smještaj. Medij navodi i da kineski posjetitelji čine značajan dio turističkog prometa u Rusiji, pri čemu se spominje udio od 56,3 posto.

Mash rast interesa povezuje s bezviznim režimom, nastojanjima ruskih regija da privuku veći broj kineskih gostiju te intenzivnom promocijom pojedinih destinacija na kineskim društvenim mrežama. Ipak, tvrdnje o širenju seks-turizma među kineskim turistima treba uzeti s oprezom. Međutim, portal nije svoju priču potkrijepio službenom policijskom evidencijom ili bilo kakvim čvrstima dokazima, osim anonimnog izvora. Jedina činjenica je da ruske vlasti rade na privlačenju kineskih turista u pogranične i sibirske regije.