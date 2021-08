U Medulićevoj ulici u Zagrebu urušio se dio zgrade koja je oštećena u potresu. Stradao je atelje kipara Ivana Kujundžića.

- Srećom da su me prijatelji pozvali na kavu, to mi je spasilo život - rekao je kipar koji je i dalje u šoku. Kaže da je materijalna šteta velika, ali da nema žrtava. On je jutros došao u svoj atelje i, da se nije odazvao na poziv prijatelja, urušavanje zgrade moglo je završiti tragično.

- Jučer sam ja primijetio određene stvari, ali ništa nije upućivalo da će do ovoga doći - poručio je. Stradalo je nekoliko njegovih skulptura, među kojima je i ona Franje Tuđmana, kao i značajna zbirka knjiga. Međutim, ponavlja, važno je da nema žrtava i da je šteta samo materijalna.

Zgrada je stradala ranije u potresu.