Obavijesti

News

Komentari 6
SPORNA IZJAVA

Kirk je 2023. godine rekao: Vrijedno je svake godine imati određen broj smrti od oružja

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kirk je 2023. godine rekao: Vrijedno je svake godine imati određen broj smrti od oružja
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Nikada nećete imati društvo u kojem je građanstvo naoružano, a da ne bude nijedne smrti od vatrenog oružja. To je besmislica. Ali mislim da je vrijedno toga, rekao je Kirk

Ubijeni Charlie Kirk 2023. godine je rekao: Vrijedno je svake godine imati određen broj smrti od oružja. Rekao je to nakon masovne pucnjave u Nashvilleu. Tada je na skupu svoje organizacije rekao da su smrtni slučajevi povezani s oružjem "nažalost vrijedni" kako bi se očuvala prava zajamčena Ustavom.

- Nikada nećete imati društvo u kojem je građanstvo naoružano, a da ne bude nijedne smrti od vatrenog oružja. To je besmislica. Ali mislim da je vrijedno toga. Vrijedno je da svake godine, nažalost, imamo određeni broj smrti od oružja kako bismo zadržali Drugi amandman i zaštitili naša druga Bogom dana prava. To je razumna cijena - rekao je Kirk tada. 

ATENTAT POTRESA SAD Ravnatelj FBI-a: Uhićen je osumnjičeni za ubojstvo Kirka
Ravnatelj FBI-a: Uhićen je osumnjičeni za ubojstvo Kirka

Dodao je i da "naoružano građanstvo dolazi s cijenom, a to je dio slobode", usporedivši žrtve oružja s poginulima u prometnim nesrećama.

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je bio jedan od bližih Trumpovih saveznika, američki predsjednik je nakon pucnjave objavio kako je riječ o "sjajnom tipu od glave do pete". Pozvao je sve da se pomole za Kirka. Otprilike sat i pol nakon napada Kirk, je podlegao ozljedama u bolnici i preminuo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025