Kirurginja pustila kćer (12) u salu da buši lubanju pacijentu: 'Napravila je svoju prvu rupu'

Muškarac je u siječnju prošle godine zadobio teške ozljede mozga nakon nesreće u šumi. Hitno su ga prevezli u Regionalnu bolnicu u Grazu gdje su ga operirali. Operacije je bila uspješna, no ubrzo nakon nje izbio je skandal jer se saznalo da je neurokirurginja, koja je u to vrijeme još bila na specijalizaciji, dovela je svoju kćer u operacijsku salu.

ORF.at piše kako se neurokirurginji trenutno sudi jer je djevojčici dala medicinsku bušilicu kako bi napravila otvor u pacijentovoj lubanji za postavljanje sonde. Tužiteljica tvrdi kako je majka ponosno izjavila da je njezina kći upravo "izbušila svoju prvu rupu". Tužiteljica priznaje da operacija nije imala negativne posljedice za pacijenta, ali kaže da "to ne može umanjiti rizik". Također, tvrdi da je "taj čin pokazao nevjerojatan nedostatak poštovanja prema pacijentu".

Neurokirurginja i stariji liječnik koji je vodio operaciju tvrde da nisu krivi. Odvjetnik kirurginje, Bernhard Lehofer, tvrdi da dijete zapravo nije ništa učinilo.

- Dijete nije bušilo - rekao je. Tvrdi da je stariji liječnik imao potpunu kontrolu nad opremom. Priznao je da dovođenje djeteta na operaciju "nije bila dobra ideja", ali da njegova klijentica zbog te pogreške već dugo ispašta. Odvjetnik drugog liječnika, Michael Kropiunig, izjavio je da njegov klijent nije bio svjestan dobi djeteta.

- Dopustio joj je da stavi ruku na njegovu dok je on upravljao bušilicom, ali to nije relevantno u kaznenom postupku - rekao je. Optužena liječnica je pak rekla da je njezina kći taj dan učila u dežurnoj sobi te je na njezin nagovor povela sa sobom na operaciju.

Suđenje bi se trebalo nastaviti u prosincu.