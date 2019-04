Kiša će padati sve do vikenda, a onda nam stiže zahladnjenje

I srijeda je u većini krajeva osvanula uz oblake i kišu, a neko značajnije poboljšanje vremena još se ne nazire. Danas će biti mjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu te pljuskove i grmljavinu.

Ponegdje će biti izraženijih pljuskova uz obilniju oborinu, ponajprije u unutrašnjosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti lokalno pojačan, a na Jadranu zapadni i jugozapadni, popodne u okretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20, u gorju i u središnjim predjelima od 10 do 15 °C.

Foto: dhmz.hr

Sutra promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Još u noći na četvrtak u sjevernim predjelima obilna oborina. U unutrašnjosti je mjestimice moguća magla. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će slabo do umjereno jugo krajem dana na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu 9 i 13, a najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu i u Slavoniji od 14 do 17 °C, javlja DHMZ.

Prestanak oborina očekuje se tek za vikend, ali onda stiže i zahladnjenje. Na kopnu će se dnevne temperature kretati oko 10 stupnjeva, a jutarnje oko 5. Na moru od vikenda također prestanak kiše uz dnevne temperature oko 15, a jutarnje oko 10 stupnjeva.

Proljetne temperature možemo očekivati tek za tjedan dana.

