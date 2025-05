Kiša i jaka bura na Jadranu. Evo što nas čeka do kraja tjedna, u petak naglo pada temperatura

U utorak nas očekuje promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih razdoblja i oblaka. Najviše oblaka bit će tijekom prijepodneva, kada lokalno može pasti malo kiše ili se pojaviti kraći pljusak s grmljavinom, osobito na Jadranu i u njegovom zaleđu, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita prijepodne su mogući i olujni udari bure. Temperature će u unutrašnjosti ujutro biti između 6 i 9 °C, dok će na Jadranu biti toplije – od 13 do 17 °C. Najviša dnevna temperatura u kopnenim krajevima bit će između 16 i 19 °C, a na Jadranu od 20 do 24 °C.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti nas u srijedu očekuje stabilno i pretežno sunčano vrijeme, uz ugodne temperature. U četvrtak će biti djelomice sunčano, ali s postupnim naoblačenjem prema večeri, osobito na sjeveru zemlje. Tada se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, a uz to će naglo zapuhati vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Petak će biti svježiji, djelomice sunčan uz umjeren do jak sjeveroistočnjak, a još ujutro mjestimice može biti kiše u gorju i na istoku.

Na Jadranu srijeda donosi sunčano vrijeme uz umjeren jugozapadnjak. Četvrtak će započeti djelomice sunčano, no prema večeri na sjevernom dijelu Jadrana stiže kiša s grmljavinom, koja će se do ponoći proširiti i na jug. U petak promjenjivo oblačno s lokalnim pljuskovima, ponajprije prijepodne na jugu.

Foto: DHMZ

Uz promjenu vremena doći će i do zamjetne promjene vjetra – u četvrtak će puhati jugo i jugozapadnjak, ali će potkraj dana na sjeveru naglo okrenuti na jaku buru, koja će se u petak proširiti duž cijele obale, osobito jaka podno Velebita.

Sredina tjedna donosi razmjerno toplo vrijeme, no u petak nas očekuje osjetno osvježenje – najviša dnevna temperatura tada će se spustiti oko 15 °C.