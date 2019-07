Kiša rashladila Zagreb: U petak ponovno kreću vrućine i sunce

Nakon velikih vrućina posljednjih dana, Zagrepčane je u četvrtak ujutro dočekala najavljena kiša i lagano osvježenje. Jutarnja temperatura u Hrvatskoj bila je najniža 15, a najviša 25 stupnjeva Celzija na jugu zemlje.

U Dalmaciji je pretežno sunčano. U ostalim krajevima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku uz najviše sunčanog vremena na istoku. Oblačnije će biti u prvom dijelu dana uz povremenu kišu te pljuskove i grmljavinu većinom u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima, dok su poslijepodne uz jači razvoj oblaka pljuskovi i grmljavina najizgledniji u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te ponegdje u gorskim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Poslijepodne će u Dalmaciji vjetar prolazno okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 29, na Jadranu od 31 do 35 °C.

U petak nas ponovno očekuju visoke temperature, a tek ponegdje ružno vrijeme s grmljavinom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bit će pretežno sunčano i u mnogim krajevima vruće. Poslijepodne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskim krajevima. Vjetar uglavnom slab. Ujutro će duž obale puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 31, na Jadranu od 31 do 34 °C.

Što se tiče toplinskih valova, čini se da je najgore zasad prošlo. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za umjereni toplinski val za cijelu Hrvatsku tek u subotu.

