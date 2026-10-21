Kiša u Splitu poplavila ulice i stambene objetke: Vatrogasci imali pune ruke posla...

Jaka kiša koja je u srijedu poslijepodne padala na splitskom području poplavila je više ulica i stambenih objekata te su vatrogasci intervenirali oko 20 puta na ispumpavanju vode, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

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"Vatrogasci su intervenirali oko 20 puta od kojih se desetak intervencija odnosio na ispumpavanje vode koja je poplavila prizemne ili podrumske prostore stambenih objekata", rekli su Hini u vatrogasnom središtu.

Dodali su da su na više mjesta vatrogasci intervenirali uklanjajući grane koje su pale na tlo nakon što ih je sa stabala s odlomio vjetar.

Slično stanje je bilo i na širem splitskom području, u Kaštelima, Solinu i Podstrani gdje je uslijed kiše, prema prvim informacijama, voda plavila ulice i stambene objekte.