Kišni utorak čeka većinu Hrvatske: Vrijeme promjenjivo, ali i dalje toplije od prosjeka...

U utorak će na istoku Hrvatske biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho, a puhat će slab jugoistočni vjetar. Najniža temperatura bit će između 6 i 9 °C, a najviša dnevna oko 19 °C, piše HRT.

Kako javlja DHMZ, u središnjoj Hrvatskoj utorak će biti pretežno oblačan, poslijepodne je moguće malo kiše. Uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar jutarnja temperatura ići će od 9 do 12 °C, a najviša dnevna između 15 i 17 °C. U Dalmaciji će također biti pretežno oblačno s kišom u poslijepodnevnim satima. Jutarnje će temperature biti između 10 i 15 °C, a najviša dnevna od 18 do 20 °C. U Gorskoj Hrvatskoj porast će najniža temperatura zraka, uz oblačno vrijeme i kišu, a najviše temperature bit će između 11 i 15 °C.

Promjenjivo i toplije od uobičajenog u unutrašnjosti će biti i sljedećih dana. Mjestimice kiša, na istoku može i izostati, a u četvrtak treba računati na ponegdje jak jugozapadnjak. U petak smirivanje vremena i uglavnom suho, ali ne zadugo.



Na Jadranu, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg, u četvrtak kišovito i vjetrovito, a promjenjive naoblake te kiše i grmljavine bit će i u srijedu. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. U petak pretežno sunčano uz slabljenje vjetra. Bit će razmjerno toplo.