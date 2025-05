Kišni val traje i dalje! Ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom

Niz kišovitih i oblačnih dana nastavlja se i u četvrtak. Stručnjaci iz DHMZ-a najavili su promjenjivo vrijeme s izraženijom kišom na Jadranu, gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a kasnije čak i sunce.

- Prema kraju dana na kopnu prestanak kiše i smanjenje naoblake, zatim lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu bura, osobito na sjevernom, te sjeverozapadnjak, još ujutro na jugu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 10 do 15 °C, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 17 i 22 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

DHMZ je za obalu izdao i žuto upozorenje.

Foto: DHMZ

Ipak, nešto bolje vrijeme čeka nas u petak.

- Djelomice oblačno vrijeme, na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a popodne u Gorskoj Hrvatskoj pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu uz obalu umjerena bura, a drugdje zapadni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 5 do 8, na Jadranu od 11 do 14, a maksimalna između 14 i 18, na Jadranu 19 i 22 °C - naveli su.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.