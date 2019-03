Klancir: Javilo mi se mnogo ljudi, očito je lako doći do mene

Bježi se od srži problema, a to je da je jedan političar tražio posebno policijsko postupanje da bi poslao tužbu zbog teksta objavljenog na portalu, rekla je novinarka Đurđica Klancir za N1. Govoreći o tužbi župana Ive Žinića, pojasnila je je da se radi o tekstu u kojem se piše o smjeni ravnatelja škole u Glini, nakon 40 godina rada.

Kaže kako ravnatelj smatra da je politički uklonjen, a da je ovo važno jer imamo skalu postupanja gdje se sve do malih sredina po diktatu događaju ovakve stvari. Sporno joj je i što je o svemu ministrica obrazovanja poslala šture rečenice iz kojih se ništa ne da zaključit.

- Rekla bih da je uvredljiv za javnost način na koji je policija i politika komunicirala oko ovog slučaja upada policije u redakciju da bi se legitimiralo novinarku koja je pisala tekst. Ono što je bilo važno je da su sami policijski službenici kroz sindikat upozorili da to nije točno. Ravnateljstvo ignorira poruku vlastitih službenika da to nije uobičajeno - kaže Klancir o legitimiranju u redakciji. Dodala je i kako joj se proteklih dana javilo mnogo građana te da je očito lako doći do nje.