Klasić: 'Što bi branitelji rekli da su rukometaši na doček na Trgu poželjeli Milu Kitića ili Cecu?'

Odgovor je kompleksan, ali dopustite mi da se malo našalim - iako se zapravo neću šaliti. Jučer je jedan kolega, mislim da sociolog, pitao što bi bilo da su rukometaši zatražili Rolling Stonese. Iskreno, bio bih iznenađen i šokiran da su Rolling Stonesi na playlistama rukometaša. Ali bojim se da su na njihovim playlistama brojni srpski turbofolk izvođači. Pa me zanima što bi bilo da su, primjerice, poželjeli Cecu ili Milu Kitića, da dođu na doček jer ih baš jako vole? Bi li tada branitelji i HDZ govorili da dečkima treba ispuniti želje, rekao je povjesničar Hrvoje Klasić u razgovoru za N1.

Tema je dakako bio doček rukometaša u Zagrebu i pitanja koja je otvorio nastup Marka Perkovića Thompsona.

- Ili, idemo još dalje, što da su rekli da im je neformalna himna "Po šumama i gorama", jer su partizani, a ne ustaše koji su bili kukavice i ubijali civile, dok su partizani hrabri ljudi koji su išli protiv daleko jačeg protivnika? Bi li se tada dovodilo antifašistički zbor da izvodi tu "neformalnu himnu" na pozornici? Ne bi. Dakle, nije ovo samo priča "rukometaši bi htjeli".

Klasić smatra da Thompson nikad nije prestao biti mainstream.

- On oduvijek ima svoju publiku. Ali što znači "mainstream"? Ako mislimo na to da ima velik broj slušatelja, ima. Isto tako, ti isti slušatelji često smatraju mainstreamom i srpski turbofolk. Dakle, činjenica da netko sluša Thompsona sama po sebi ne govori puno. Netko će sutra slušati i pjevačicu čiji je muž bio ratni zločinac protiv Hrvata. Pa što onda znači "mainstream"? - pita se Klasić.

Osvrnuo se Klasić i na teze o tome da Thompson ima podršku vlasti.

- Ja mislim da je Thompson ogledalo HDZ-a. Često čujem u javnosti: "HDZ je desna stranka." Da, HDZ jest desna stranka, i to jedina prava desna stranka koja u svom biračkom tijelu i članstvu pokriva raspon od liberalnog centra do ekstremne desnice. Ponavljam: ekstremne desnice. Ono što čujemo od Plenkovića, Božinovića ili Jandrokovića nije dovoljno za razumjeti HDZ. Idite u provinciju, idite u manje gradove, pogledajte zadnjih deset do 15 godina pa poslušajte što članovi i birači HDZ-a govore i pjevaju po zabavama, rođendanima i slično", objasnio je Klasnić.

Vjeruje da Plenković ima veliki problem.

- Na čelu je stranke kojoj, prema vlastitom habitusu, u principu ne pripada. I stalno se mora dokazivati. Nekad se dokazuje pobjedama na izborima, i to mu uspijeva, to treba priznati. Ali kad neko vrijeme pobjeđujete, to se počne podrazumijevati. Tada se mora pozicionirati kao netko tko kontrolira i taj desni, čak i ekstremno desni dio biračkog tijela. Shvatio je nešto što mnogi u HDZ-u zadnjih 35 godina nisu shvaćali: treba držati i te desničare uz sebe. Sanader je od toga polako odustajao, i Jadranka Kosor, osobito zbog ulaska u EU. A onda se događalo sljedeće: ode Ivić Pašalić pa pokupi dio članstva i birača. Ode Hasanbegović, ode Penava. To su sve HDZ-ovci."

I u toj priči Thompson je, kaže Klasić, pod navodnicima, kolateralna žrtva - netko koga se koristi za interese HDZ-a, odnosno rekao bih, Andreja Plenkovića.