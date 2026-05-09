Klasić: U Hrvatskoj se pobjeda nad fašizmom više komemorira nego slavi

Ovih dana se puno priča o mogućnosti da ukrajinska vojska poremeti ruske planove o održavanju vojne parade koja se tradicionalno, u čast pobjede nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu, održava svakog 9. svibnja u Moskvi. Bez obzira na to hoće li se to i na koji način dogoditi evo objašnjenja jedne dileme vezane uz sami povod obilježavanja. Konkretno, zašto se isti događaj u Rusiji obilježava 9. svibnja, a u Europi dan ranije, 8. svibnja?

Prije svega, treba reći da su predstavnici Trećeg Reicha dokument o bezuvjetnoj kapitulaciji ustvari potpisali već 7. svibnja 1945. u Reimsu, gradu na sjeveroistoku Francuske, gdje se u tom trenutku nalazilo zapovjedništvo zapadnih saveznika na čelu s američkim generalom Dwightom Eisenhowerom. S obzirom na to da je Adolf Hitler nekoliko dana ranije počinio samoubojstvo, dokument je u ime njemačke države i njemačke vojske potpisao general Alfred Jodl. Ispod Jodlova svoj su potpis u svojstvu svjedoka stavili jedan sovjetski te po jedan američki i francuski general. Kapitulacija je podrazumijevala da njemačke kopnene, zračne i pomorske snage prestanu sa svim vojnim djelovanjima 8. svibnja 1945. u 23 sata i 1 minutu. Međutim, pojavio se problem. Staljin se požalio na dvije stvari. Prvo, da je dokument potpisao sovjetski zapovjednik koji za to nije bio ovlašten, i drugo, da Nijemci ne bi trebali potpisati kapitulaciju na tlu druge države, nego u Njemačkoj i to baš u glavnom gradu Berlinu. Zapadni saveznici su se s tim složili pa je novo potpisivanje zakazano za sljedeći dan, tj. 8. svibnja, u zgradi zapovjedništva Crvene armije u berlinskoj četvrti Karlhorst. Kako bi se sve odigralo prije predviđenog roka, kad su se Nijemci već obvezali položiti oružje, odnosno 23 sata i 1 minute, dogovoreno je da ceremonija potpisivanja počne u 22 sata i 43 minute. Sovjetski Savez ovaj put je predstavljao proslavljeni zapovjednik, maršal Georgij Žukov, a Treći Reich feldmaršal Wilhelm Keitel. Međutim, Sovjeti su ponovo imali zamjerku. Inzistirali su na nekim odredbama kojih u dokumentu potpisanom u Reimsu nije bilo. Nakon što je sve usklađeno, svečana ceremonija potpisivanja mogla je početi. Ali u tom trenutku već je prošla ponoć 9. svibnja, a u dokumentu je pisalo da kapitulacija stupa na snagu u 23 sata i 1 minutu 8. svibnja. Kako dogovoreni rok nije bilo moguće mijenjati, potpisi su antidatirani, tj. službeno je objavljeno da je potpisivanje završeno kad je i predviđeno, tj. u 22 sata i 43 minute 8. svibnja.

Ali zašto se onda u Sovjetskom Savezu, odnosno u današnjoj Rusiji, Dan pobjede ipak slavi 9. svibnja? Razlog je jednostavan, zbog vremenske razlike. Naime, njemačka kapitulacija stupila je na snagu 8. svibnja u 23 sata i 1 minutu, ali po srednjoeuropskom vremenu. Zbog jednog sata razlike u Moskvi je tad već bio 9. svibnja.

Socijalistička Jugoslavija prihvatila je sovjetski pristup pa se i u njoj 9. svibnja obilježavao kao Dan pobjede nad fašizmom. Kako u svim republikama, tako i u Hrvatskoj. Nakon demokratskih promjena Hrvatska nije u tom smislu napravila odmak od Jugoslavije i Sovjetskog Saveza te se prilagodila ostatku Europe. Hrvatska je napravila odmak od civilizacijskih vrijednosti. Odlučila je ignorirati taj svjetski važan događaj u kojemu su upravo njezini građani igrali iznimno važnu ulogu.

Ako se i spominje, pobjeda se u Hrvatskoj više komemorira nego slavi. U društvu se sustavno radi na marginalizaciji i kriminalizaciji pobjedničkog partizanskog pokreta, ali i na normalizaciji pa i slavljenju poraženog ustaškog pokreta. Hrvatska ni ove godine neće obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, ali će nastaviti tolerirati fašiste u svojim redovima. I dalje se sramimo onih koji su nam osvjetlali obraz kad je on bio najprljaviji, a veličamo one koji su ga uprljali i čija se sramota ni najvećim lažima ne može sprati. Dok se u ostatku Europe podsjeća na važnost pobjede i herojstvo pobjednika, u Hrvatskoj se pobjedu naziva porazom, pobjednike izdajicama i ubojicama, a poražene se ističe kao primjer herojstva i domoljublja. Naravno, ne rade to svi.

Kao i davne 1941., i danas Hrvatsku boljom čine oni koji ne mrze te ne dijele nacije i rase, muškarce i žene, na superiorne i inferiorne. Možda su manje glasni i svakako manje agresivni. Ali kad treba pokazati zube i obraniti vrijednosti u koje vjeruju, učinit će to. Baš kao što su to učinili i oni na koje bi trebali biti ponosni ne samo 8. ili 9. svibnja, nego i sve ostale dane u godini.