Članice svoje teretane u Zagrebu nazvao bezobraznima: 'Interna šala. Tako ih zezam...'

"Teretana je zaključana zbog bezobrazluka", natpis je koji je 'osvanuo' na zagrebačkoj teretani Glute Fit Gym čiji je vlasnik Jan Vlašić. Vlasnik kaže kako trenira samo žene, pa je, logično, onda i ovo poruka namijenjena njima.

Na svojim stranicama nude razne pakete, online ili uživo, 12 individualnih treninga stajat će vas 360 eura...

A klijentice, koje mu plaćaju, očito smatra bezobraznima. U razgovoru za Jutarnji list tvrdi da je riječ o 'internoj šali'.

- Riječ je o internoj šali. Budući da treniram samo žene, često ih zezam da su bezobrazne i da ću im zbog toga zatvoriti teretanu - kaže Vlašić i tvrdi da mu se nakon ove poruke javilo dosta novih članica.

Na raznim društvenim mrežama, online forumima, komentarima ispod članaka... Velik je broj onih koji ovakvu poruku smatraju uvredljivom. Nije im jasno zašto bi netko tko živi od žena vrijeđao žene...

