Klisović za 24sata: 'Tomašević mi je rekao da on neće kazneno odgovarati. Treba sve utvrditi'

U tijeku je USKOK-ova akcija u vezi afere Hipodrom. Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, Domagoj Galić iz Eurolex zaštite i njegov otac. Jedan od rijetkih fotografija uhićenog Koste Kostanjevića je ona s predsjednikom Skupštine Joškom Klisovićem(SDP) iz 2023. godine.

Bilo je to prije angažmana zaštitara. Klisović nam kaže da taj sastanak i nije imao veze s aferom, nego je obilazio sve podružnice, upoznavao se s voditeljima i planovima. S Kostanjevićem je najviše pričao oko problema na Jarunu i kako ih riješiti.

- A oko uhićenja nemam posebnog komentara. Kada je sve počelo, pitao sam gradonačelnika Tomaševića ima li tu bili što bi vodilo do njegove kaznene odgovornosti i rekao je da nema i to je najvažnije. Pozdravljam istragu i da se utvrde sve činjenice u postupku, a ne da o njima čitamo samo od zainteresiranih strana. Ako postoji bilo kakav oblik kriminala, neka se utvrdi i procesuira ili ako je sve ovo politička igra, temeljita istraga će i to pokazati – rekao je Klisović za 24sata.

