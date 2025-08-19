Ključni detalji iz Bijele kuće: Crno odijelo, četiri puta hvala i priprema susreta Putin-Zelenski

Hvala vam na pozivu i puno vam hvala na vašim naporima, osobnim naporima, da zaustavite ubojstva i zaustavite ovaj rat. Hvala vam što ste iskoristili ovu priliku, veliko hvala vašoj supruzi, izgovorio je jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na početku susreta s američkim kolegom Donaldom Trumpom i njegovim timom. Odmah se dalo primijetiti da je u 10 sekundi četiri puta rekao hvala, nakon što ga je u istoj prostoriji šest mjeseci ranije američki potpredsjednik J.D. Vance isprozivao da im niti jednom nije zahvalio na trudu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 06:52 Trump ugostio Zelenskog u Ovalnom uredu Bijele kuće | Video: 24sata/reuters

Atmosfera u Ovalnom uredu i u nastavku je bila daleko kolegijalnija od eksplozivne svađe iz veljače, kad je Zelenski nakon razgovora pred medijima zapravo bio 'izbačen' iz Bijele kuće. Ovog puta Zelenski se trudio ostati hladnije glave. Došao je s pismom svoje supruge za Trumpa te pohvalio trud prve dame SAD-a Melanije Trump i poruku Putinu o djeci koja pate tijekom rata.

Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP

U prvi plan je došlo i Zelenskijevo crno odijelo. Ovog puta ga je obukao ustupak Trumpovom nezadovoljstvu vojnom uniformom koju je imao tijekom prošlog sastanka. Sve to dovelo je do sastanka dvije strane iza zatvorenih vrata gdje je jedna od ključnih tema bila sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

- Imao sam vrlo dobar razgovor s Trumpom. Ukrajinci su jaki i da podržavaju njegove planove za okončanje rata na "diplomatski način". Razgovarali smo o sigurnosnim jamstvima i humanitarnim pitanjima. Bio bih sretan da Trump bude na trilateralnom sastanku samnom i Putinom - rekao je nakon sastanka ukrajinski čelnik.

No Zelenski ovog puta nije došao sam već je okupio cijeli 'poker' europskih političara čiji je zajednički sastanak uslijedio. Tako su ondje došli predsjednik Francuske Emmanuel Macron, predsjednik Finske Alexander Stubb, premijerka Italije Giorgia Meloni, premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer, kancelar Savezne Republike Njemačke Friedrich Merz, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Prije nego su se povukli na osamu, fotografirali su se i okupili za stolom i dali izjave medijima.

Foto: Aaron Schwartz/PRESS ASSOCIATION

- Razgovarat ćemo 'tko će što učiniti' u sklopu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu i vjerujem da će se danas postići rješenje. Moguće su razmjene teritorija. Kasnije ću nazvati Putina kako bi dogovorio trilateralni sastanak između sebe, njega i Zelenskog - rekao je Trump.

Sebe ili nekog od europskih čelnika na tom budućem sastanku, kako je to rekao, vidi francuski predjednik Emanuel Macron. Dok su ostali hvalili Trumpove napore, britanski premijer Keir Starmer spomenuo je kako je tzv. 'koalicija voljnih' spremna osiguravati sigurnost Ukrajine.

Reporter njemačkog Bilda iz Washingtona Paul Ronzheimer objavio je da je Donald Trump maloprije prekinuo sastanak s europskim čelnicima kako bi nazvao Vladimira Putina.

Nakon poziva se vratio na sastanak, a nakon zaključenja razgovora sam Trump je na svojoj mreži Truth Social objavio detalje.

- Tijekom sastanka razgovarali smo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, koja bi pružile razne europske zemlje, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Svi su vrlo zadovoljni mogućnošću MIRA za Rusiju/Ukrajinu. Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog. Nakon tog sastanka, imat ćemo Trilat, koji bi činila dva predsjednika i ja. Opet, ovo je bio vrlo dobar, rani korak za rat koji traje već gotovo četiri godine. Potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff koordiniraju s Rusijom i Ukrajinom. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju - napisao je Trump.

Ukrajina će kupiti oružja za 100 milijardi dolara?

Financial Times je objavio izvještaj u kojem navode kako su Ukrajinci obećali kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara, kao dio iz sporazuma o dobivanju sigurnosnih jamstava.

Prema prijedlozima, Kijev i Washington bi također sklopili ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama koje su pioniri u toj tehnologiji od ruske invazije 2022. godine. Ne navodi se koje oružje Ukrajina traži za nabavu kao dio sporazuma, ali Kijev želi barem 10 sustava Patriot.



