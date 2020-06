Ključni dokaz krvavog obračuna u Kaštelima: Našli su rukavice koje će otkriti tko je sve pucao

Ivan Radović (29) je doveden na ispitivanje sa svojim rođacima, ali je nakon ispitivanja pušten na slobodu. Protiv njega nije podnesena nikakva prijava. Toni Vitaljić (40) je još u bijegu...

<p>Ivan Radović (29) iz Kaštel Sućurca ispitan je u ponedjeljak u policiji u vezi krvavog okršaja dviju skupina koje su se obračunale u nedjelju navečer u Kaštel Kambelovcu. Potom je pušten na slobodu.</p><p>Radović je doveden na ispitivanje sa svojim rođacima, ali je nakon ispitivanja pušten na slobodu. Protiv njega nije podnesena nikakva prijava. Toni Vitaljić (40) je još u bijegu.</p><p>Tako je, barem zasad, “kompletirana” ekipa čiji je identitet utvrđen, a koji su sudjelovali u tučnjavi i revolveraškom obračunu okončanima likvidacijom Marija Boljata (36) zvanog Pajkić, dok je Jozo Čabraja (29) preživio deset pogodaka iz vatrenog oružja. Na drugoj strani je u splitskoj bolnici završio Jakov Šimić zvani Jale (33), kaštelanski ugostitelj, koji ima prostrjel prepone. U četvrtak je otpušten s liječenja jer ozljeda nije zahtijevala daljnju hospitalizaciju, samo da bi produžio u zatvor na Bilicama.</p><p>Određen mu je istražni zatvor jer je kazneno prijavljen za teško ubojstvo iz bezobzirne osvete Pajkića i pokušaj ubojstva Čabraje. U međuvremenu su uhićeni Mate (35) i Josip (30) Šuker. Oni su također pritvoreni, ali uz prijavu zbog sudjelovanja u tučnjavi, kao i Radović. Istražitelji još pokušavaju utvrditi dinamiku sukoba koji se odvijao oko 22.40 sati na ulici uz more u Kaštel Kambelovcu. Poznato je kako je Boljat ubijen s tri hica, u leđa, koji su pogodili vitalne organe.</p><p>Nije pomoglo to što je imao pancirku, koja se nešto ranije u tučnjavi otkačila. U tučnjavi je zadobio teške ozljede glave, koje su onesposobile dugogodišnjeg boksača. Čabraja je, pak, doslovno izrešetan, no ni jedno streljivo nije pogodilo vitalne organe i nije životno ugrožen. No policija ga čuva u bolnici, pogotovo jer se zna da je noć nakon obračuna ispred njegove kuće zapaljen njegov BMW “trojka” kupe.</p><p>Policija nije pretražila auto, iako su možda u njemu bili zanimljivi dokazi ili tragovi koji bi pomogli u rješavanju ovoga slučaja. Kako bilo, Čabraja je, pak, bio vrlo susretljiv s inspektorima koji su ga, zasad kao žrtvu, došli ispitati o okolnostima cijeloga događaja. Šimić nije ništa govorio, dok se njegovo ispitivanje pred tužiteljstvom očekuje idući tjedan.</p><p>Od svih uključenih izuzete su tzv. “parafinske rukavice”, koje su poslane na vještačenje kako bi se utvrdili tragovi barutnih čestica na rukama - ukratko, taj forenzički nalaz bi trebao otkriti tko je sve pucao u obračunu. Sumnja da bi Čabraja ranio Šimića u fazi je spekulacije, kao i motivi za brutalni obračun, koji je nesumnjivo bio ranije dogovoren. Jedna od teza je i reketarenje...</p>