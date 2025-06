Ključnih sat vremena krije tajnu ubojstva para u Zagrebu: 'Puno hitaca upućuje na osvetu'

Zagrebačka policija još traga za ubojicom koji je u petak poslijepodne u zagrebačkim Gračanima hicima iz vatrenog oružja ubio Andreu K. (29) i Marijana C. (38) u garaži vile u kojoj su živjeli u unajmljenom stanu. Njihova tijela s prostrjelnim ranama pronađena su u bijelom Audiju A4 karavanu. Od susjeda smo doznali da su ubijeni bili u ljubavnoj vezi te da su na toj adresi živjeli oko šest mjeseci. Andrea je prije veze s Marijanom bila u braku te s bivšim suprugom ima dijete. On se zabrinuo nakon što nije došla po dijete i alarmirao policiju.

Načelnik zagrebačke policije Marko Rašić za "RTL Danas" kazao je da je policija već obavila mnogo obavijesnih razgovora te da su razgovarali i s bivšim suprugom žrtve, koji je na slobodi. U okviru očevida utvrdili su i koji je kalibar korišten, no te informacije nije želio iznositi.

- Nisu prijavljivali nikakve prijetnje niti bilo što da se događa što bi nam moglo koristiti u istrazi - rekao je Rašić.

Dodao je i da je na području PU zagrebačke u prvih pet mjeseci ove godine bilo pet ubojstava, a prošle godine šest, te da su sva riješena.

- Nadam se a ćemo riješiti i ovo, a dat ćemo sve od sebe da nađemo počinitelja - rekao je Rašić.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Pitali smo bivšega kriminalista Željka Cvrtilu, stručnjaka za sigurnost, što u ovakvim slučajevima policija uobičajeno poduzima u prvim fazama istrage te koji su mogući pravci koji se provjeravaju.

- U načelu je najteže utvrditi motiv jer on direktno vodi do počinitelja ili nekoga tko ima interes počiniti kazneno djelo, odnosno naručitelja. Policija sad sigurno radi obradu mjesta događaja, čiji je dio očevid na mjestu događaja, ali i obrada šire zone. Izuzimaju se snimke nadzornih kamera, razgovaraju s mogućim svjedocima i slično. Ako se zna koje je vozilo korišteno za dolazak i bijeg s mjesta događaja, primjerice, ako je to bio motocikl, gledaju se snimke kamera duž rute kretanja, je li vozilo zamijenjeno, ostavljeno i slično - objašnjava nam Cvrtila.

Vezano za pravce istrage, sigurno će se, kaže, provjeravati njihovi poslovni odnosi, tvrtke, eventualna dugovanja, ali i privatni život, odnosno jesu li se nekome zamjerili ili s nekim imali problema.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se je li riječ o nekakvom profesionalnom ubojstvu, odnosno 'sačekuši', ili nije profesionalno. Zasad je javno poznato vrlo malo detalja, pa je teško bilo što zaključivati, no na prvu se ne čini da bi bila riječ o profesionalnim ubojstvima. U praksi, puno pucnjeva ili puno uboda obično bude u slučajevima u kojima je riječ o nekom osobnom motivu, poput ljubomore, osvete ili slično. U svakom slučaju, policija već sad sigurno ima mnogo detalja iz obrade mjesta događaja koji će ih uputiti u određenom smjeru - kaže Cvrtila.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Podsjetimo, policija je 13. lipnja u 19.08 sati primila dojavu da se čuju pucnjevi u ulici Črna voda u Zagrebu. Utvrdili su da je nakon 18 sati nepoznati počinitelj ušao u otvoreni prostor podzemne garaže stambene zgrade te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u automobil zagrebačkih registarskih oznaka. Muškarac i žena koji su se u njemu nalazili preminuli su na mjestu događaja. 

Propucana tijela mladog para pronašli su policajci

Prvu dojavu o pucnjevima u ulici Črna voda policija je dobila od građana u 19.08 sati. Nakon dolaska na mjesto dojave u garaži stambene zgrade pronašli su tijela Andree K. (29) i Marijana C. (38).

Foto: Privatni album

Sat vremena prošlo je od dolaska ubojice do pucnjeva

Utvrdili su da su oboje ubijeni iz vatrenog oružja dok su se nalazili u autu u garaži. Pregledavanjem snimki i razgovorima sa svjedocima utvrdili su da je počinitelj tamo došao poslije 18 sati.

Dvostruko ubojstvo u Zagrebu, policija pronašla dva tijela u garaži stambene zgrade | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Traže motocikl nestao s mjesta događaja nakon pucnjeva

Ubojica se nakon ubojstava udaljio u nepoznatom smjeru. Susjedi su ispričali da su vidjeli motocikl, kojeg poslije više nije bilo, i caddy. Policija provjerava što je s tim motociklom.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nisu prijavljivali ništa što bi pomoglo policiji u istrazi

Policija zasad ne izlazi s novima informacijama, no za očekivati je da provjeravaju sve moguće motive i smjerove istrage, kako poslovni tako i privatni život žrtava. Ono što se zna je da nisu prijavljivali prijetnje.

Foto: Privatni album