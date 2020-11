'Klonim se priča o spasonosnim cjepivima, neće već sutra biti bolje, treba vremena za to'

Trebamo se kloniti zaraze načinima koje imamo sada, a to je da poštujemo mjere. Cjepivo će to moći raditi od proljeća u značajnijoj mjeri, ako ga se proizvede u dovoljnim količinama, rekao je Ivić

<p>Prof. dr. sc. <strong>Ivo Ivić </strong>s Klinike za infektologiju KBC-a Split komentirao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a573769/Ivic-Klonim-se-prica-o-spasonosnom-cjepivu-treba-proizvesti-veliku-kolicinu.html" target="_blank">N1 </a>trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.</p><p>- Na tjednoj razini imamo otprilike 30 novoprimljenih bolesnika, a prijemi su u većem broju nego otpusti - rekao je Ivić. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Splitsko-dalmatinska županija nema alternativne kliničke centre stoga, kaže Ivić, imaju strogo ograničen broj kreveta, a on iznosi 170.</p><p>- Svi bolesnici koji su sa simptomima testirani prije 7 do 10 dana, među njima će se regrutirati oni koji razviju težu kliničku sliku i moraju se liječiti - napominje Ivić.</p><h2>Red je da se za neodgovorno ponašanje snosi odgovornost </h2><p>Kao i mnogi drugi ovih dana, pozvao je ljude da poštivaju propisane mjere Stožera. </p><p>- Ako tražimo odgovorno ponašanje, onda mislim da je red da se za neodgovorno ponašanje snosi i odgovornost, da to ne bude samo na lijepim riječima, da ne bude da netko šeta glavnom ulicom glavnoga grada bez ikakve zaštite i šalje pučanstvu poruku da to uopće nije važno - objašnjava.</p><p>Kada se govori o cjepivu protiv covida, doktor kaže kako se kloni priča o spasonosnom cjepivu, jer to cjepivo treba proizvesti u većim količinama i osigurati široku primjenu. </p><p>- Neće to biti lako tehnički organizirati, pa u narednim mjesecima imamo ovo što imamo i sad. Trebamo se kloniti zaraze načinima koje imamo sada, a to je da poštujemo mjere. Cjepivo će to moći raditi negdje od proljeća u značajnijoj mjeri, ako ga se proizvede u dovoljnim količinama. Neće sutra biti bolje, bit će možda za pola godine - zaključio je Ivić. <br/> </p>