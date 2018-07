'Klub Mosta je disfunkcionalan; razlaz je počeo s Istanbulskom'

Nakon što je danas u medijima objavljena izjava Nikole Grmoje da je nezavisni zastupnik Marko Vučetić izbačen jer se nije pojavljivao na sastancima Kluba zastupnika Mosta u Saboru, reagirao je i prozvani Vučetić.

On je izjavio da njegovo izbacivanje nije sporno, nego da je sporan način na koji se to dogodilo.

- Da obavijest nije prvo upućena meni, nego je upućena predsjedniku Sabora, a ja to posredno saznajem od medija - rekao je Vučetić.

Grmoja je kao razlog izbacivanja iz Kluba naveo da se Vučetić uopće nije pojavljivao na sastancima kluba, iako je na njih redovito pozivan. Napomenuo je da članstvo u Klubu zastupnika donosi određene privilegije, ali nosi i određene obaveze.

- U tom smislu, ja kao predsjednik kluba sam odlučio da ću iz korektnosti prema kolegama koje ispunjavaju svoje obaveze da je to najbolje - obrazložio je Grmoja svoju odluku.

Vučetić, s druge strane, tvrdi da to nije istina.

- Javnost, a i Klub Mosta zna da sam ja volonter. Ja sam jedini zastupnik u Klubu Mosta koji ne prima političku plaću i zastupnik koji, sudeći prema Mostovom zakonu, a koji je pisao profesor Podolnjak, i po evidentiranju saborskih zastupnika i onoga što saborski zastupnici rade, ja sam jedan od redovitijih saborskih zastupnika i onih koji sudjeluju u radu Sabora, rekao je Vučetić za N1 televiziju.

'Razilaženje je počelo s Istanbulskom'

Vučetić je kritizirao i predsjednika Mosta Božu Petrova te istaknuo da je njegovo razmimoilaženje s Mostom počelo s Istanbulskom konvencijom.

- Nakon što je istjeran s funkcije predsjednika Sabora, postao potpredsjednik, a nemam primjer, da je netko u političkoj praksi nakon što je bio predsjednik Sabora i potjeran je, pristao biti potpredsjednik Sabora i nakon toga mjesecima nije obnašao svoju funkciju potpredsjednika Sabora, nije predsjedao, a redovito je uzimao plaću i koristio benefite koji proizlaze iz funkcije potpredsjednika Sabora - rekao je Vučetić.

- Dakle, nerad u Mostu nipošto ne može biti poticaj da donose bilo kakve političke odluke - rekao je Vučetić, dodavši da razmimoilaženje njega i Mosta počinje od trenutka kad je Istanbulska konvencija postala aktualna tema.

- Tad je unutar jednog političkog entiteta koji poprima stroge desne strukture, koje odgovaraju 19. i 20. stoljeću, oni su zadojeni i opijeni nekakvim suverenizmom da bi trebalo braniti nekakve granice. To je jedan od mnogih Mostovih političkih skandala. Oni su se suočili s nekakvim progresivnim politikama, politikama jednakosti i ravnopravnosti koje sam ja zastupao i politikama poštivanja ljudskih prava - rekao je Vučetić, dodavši da su ga po tom pitanju više pratili mediji, nego Most.

'Klub Mosta je disfunkcionalan klub'

- Dakle, Mostu ne smeta moja neaktivnost, nego njima smeta moja aktivnost u političkom spektru koji njima uopće ne pripada - kazao je Vučetić.

Izlaskom iz Kluba Mosta bit će nezavisni zastupnik, jer se ne vidi niti u jednom klubu zastupnika, zato što smatra da u Hrvatskoj prevladavaju stranačke politike i politike posluha.

- Da je nezavisnost bila moguća, Most bi opstao - rekao je Vučetić.

- Klub Mosta je disfunkcionalan klub, jer ono što je na početku zamišljeno da Most bude servis nezavisnih inicijativa i politika, pretvorilo se u to da Most ne prepoznaje što je nezavisnost - zaključio je za N1.