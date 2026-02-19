Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

'Ko ima prednost? Pa tenk: Ovo su scene s ulice u Varaždinu...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
'Ko ima prednost? Pa tenk: Ovo su scene s ulice u Varaždinu...
Foto: eMeđimurje

Svakodnevno šećem pse na nasipu Drave baš u tom smjeru gdje im je vježbalište. Često se čuju pucnjevi, a znalo se dogoditi da ih sretnem u njihovim vozilima, govori nam Varaždinka

Admiral

Dva zelena oklopna vozila prelazila su cestu u Varaždinu, u blizini rijeke Drave. Vojnici su provodili vježbu na poljskom putu, nedaleko od svoje baze na rubnom dijelu grada.

- Svakodnevno šećem pse na nasipu Drave baš u tom smjeru gdje im je vježbalište. Često se čuju pucnjevi, a znalo se dogoditi da ih sretnem u njihovim vozilima - govori nam Varaždinka.

Kako doznaje Emeđimurje, riječ je o redovitom uvježbavanju pripadnika postrojbe u sklopu priprema za predstojeća ocjenjivanja na vojnom vježbalištu „Macinka”, gdje vojnici kroz terenske aktivnosti i rad s tehnikom održavaju spremnost i provjeravaju operativne sposobnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...
UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu
STRAŠNO

UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu

Očevici opisuju dramatične prizore u kojima su skijaši i prolaznici pokušavali reagirati i uhvatiti dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026