'Ko ima prednost? Pa tenk: Ovo su scene s ulice u Varaždinu...

Dva zelena oklopna vozila prelazila su cestu u Varaždinu, u blizini rijeke Drave. Vojnici su provodili vježbu na poljskom putu, nedaleko od svoje baze na rubnom dijelu grada.

- Svakodnevno šećem pse na nasipu Drave baš u tom smjeru gdje im je vježbalište. Često se čuju pucnjevi, a znalo se dogoditi da ih sretnem u njihovim vozilima - govori nam Varaždinka.

Kako doznaje Emeđimurje, riječ je o redovitom uvježbavanju pripadnika postrojbe u sklopu priprema za predstojeća ocjenjivanja na vojnom vježbalištu „Macinka”, gdje vojnici kroz terenske aktivnosti i rad s tehnikom održavaju spremnost i provjeravaju operativne sposobnosti.