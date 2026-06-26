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TOPLINSKI UDAR

KO ŽIV KO SKUHAN Pali klimu! Pogledajte što dolazi u nedjelju

Piše 24sata,
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KO ŽIV KO SKUHAN Pali klimu! Pogledajte što dolazi u nedjelju
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Foto: Pixsell/DHMZ

Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i izuzetno vruće vrijeme, s temperaturama koje dosežu i 36°C. Povremeno je moguća umjerena naoblaka i rijetki lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Dalmacije

Hrvatsku danas, 26. lipnja 2026., zahvaća pravi ljetni val vrućine. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a temperature će u gotovo svim krajevima zemlje dosezati između 32 i 36°C. U mnogim gradovima, uključujući Zagreb, dnevni maksimumi penjat će se i do 35°C, što će dodatno pojačati osjećaj ljetne sparine. Na kopnu će vjetar biti uglavnom slab, dok će na Jadranu tijekom jutra i navečer puhati slaba do umjerena bura. Podno Velebita bura može povremeno biti i jaka, dok će sredinom dana i poslijepodne prevladavati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Uz ovakve uvjete, na obali će biti posebno vruće i sparno.

Tourists and Parisians Cool Off at Eiffel Tower - Paris Heatwave hits France Tourists and Parisians Cool Off at Eiffel Tower - Paris
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Foto: Profimedia

Iako će prevladavati vedro, ponegdje se očekuje i umjerena naoblaka. U unutrašnjosti Dalmacije tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom, no takve će pojave biti rijetke i kratkotrajne. Građanima se savjetuje oprez zbog visokih temperatura, osobito starijim osobama, djeci i kroničnim bolesnicima. Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, redovita hidratacija i lagana odjeća.

Hrvatska sutra

Sunčano, uglavnom u unutrašnjosti ponegdje s umjerenom naoblakom, te vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27 °C. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 °C, objavio je DHMZ.

U nedjelju stiže pakao

U petak je za riječku i splitsku regiju upaljen crveni alarm zbog vrućina. Ostatak Hrvatske je u žutom.

Foto: DHMZ

U subotu je i dubrovačka regije dodana pod crveni alarm, a veći dio Hrvatske je u narančastom.

Foto: DHMZ

Nedjelja donosi pakao. Čak šest regija u crvenom!

Foto: DHMZ

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