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KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Koalicija je dogovorena, ali hoće li vlast biti teži test?

Piše Tea Kvantaran Soldatić,
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Koalicija je dogovorena, ali hoće li vlast biti teži test?
Zagreb: SDP i Možemo! predstavili planove za pregovore o zajedničkom programu | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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SDP bi mogao biti formalno veći partner, a Možemo! politički življi. Jedni donose infrastrukturu, drugi energiju i osjećaj budućnosti

SDP i Možemo! napokon su se opametili. Nakon izbora 2024., kad su procjene upozoravale da bi zajedničkim nastupom mogli osvojiti više mandata, a oni se nisu uspjeli dogovoriti, sad su koaliciju počeli graditi na vrijeme. To je racionalnije, ali dogovor o izlasku na izbore tek je lakši dio posla. Pravi problem nastaje ako vlast doista osvoje.

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Komentari 1
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