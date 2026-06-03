Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'

Gianluca Bottai (48) tragično je stradao jučer na križevačkom području tijekom obavljanja redovnog posla. Obavljao je zahvat obrade kopita kobili, kada ga je životinja iznenada stražnjom nogom snažno udarila u predjelu prsnog koša. Iako je medicinski tim pružio muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

- Nakon tragičnog događaja, tijelo preminulog veterinarskog djelatnika prevezeno je na Odjel za patologiju Opće bolnice Bjelovar. Tamo će se, po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici trenutačno utvrđuju sve okolnosti ove nesreće, a nadležnom će odvjetništvu dostaviti detaljno izvješće o događaju - priopćili su iz policije.

Foto: Facebook

Rodio se u Italiji, ali je posljednjih 20-ak godina živio u Hrvatskoj. Imao je ranč u Istri, a sad je vodio konjički ranč kraj Dugog Sela, na Martin-bregu. Bio je diplomirani trener jahanja, ali i jedan od najstručnijih, najiskusnijih i najpoznatijih potkivača konja u Hrvatskoj, čak ga se i u globalnim okvirima smatralo izuzetnim potkivačem, jednim od najboljih na svijetu. Znao je često objašnjavati da je potkivač ključna osoba za svakog konja i vrlo je važno da je potkivanje dobro odrađeno jer to je “motor” o kojem sve ovisi. Provodio je edukacije za potkivače koji su dolazili iz europskih zemalja u Hrvatsku kod njega. Ima dvije kćeri, 20-godišnjakinju i 16-godišnjakinju, koje živi u Istri.

Nakon vijesti o smrti, od Gianluce Bottaija se oprostila Hrvatska Paint Horse Asocijacija.

Dragi Gianluca, vijest o tvojem odlasku stigla je iznenada i sve nas duboko rastužila. Otišao si prerano, ostavljajući iza sebe prazninu koju će biti teško ispuniti.

Bio si poseban čovjek – prije svega ponosan otac svojih kćeri. Radio si ono što si volio i u tome ostavio neizbrisiv trag. Bio si veliki zaljubljenik u konje, vrstan horseman i još bolji potkivač, čovjek kojeg su krasili znanje, predanost i ljubav prema onome čime se bavio.

Samo prije nekoliko mjeseci razgovarali smo o tvojim planovima, snovima i ciljevima koje si s toliko strasti gradio. Nažalost, sudbina ti nije dala priliku da ih ostvariš, ali će sjećanje na tvoju energiju, entuzijazam i viziju ostati živjeti među svima koji su te poznavali.

Hvala ti za sav trud koji si uložio u začetke western jahanja u Hrvatskoj, za prijateljstvo koje si nesebično pružao i za svaku riječ podrške, savjet i osmijeh koje si dijelio s nama.

Kad nas zauvijek napusti netko drag, uvijek se iznova nameće isto pitanje – zašto? Odgovor nikada ne pronađemo, ali ostaju uspomene, zahvalnost i ponos što smo imali priliku dijeliti dio života s tobom.

Sada jaši nebeskim prostranstvima, slobodan poput vjetra. Čuvaj svoje voljene, svoje prekrasne kćeri i sve one koji te nose u srcu.

Vjerujemo da ćemo se jednog dana ponovno sresti.

Počivaj u miru. Iskrena sućut cijeloj obitelji i svima koji su ga voljeli!

- Nažalost napustio si ovaj svijet prerano. Počivaj u miru, laka ti zemlja i vječna svjetlost svjetlila ti - još jedna je poruka za preminulog Gianlucu.