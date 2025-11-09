Obavijesti

DOBIO INFEKCIJU MOZGA

Kobna igra koštala ga je života: Australac pojeo otrovnog puža, ostao paraliziran, kasnije umro

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Facebook

Perspektivni mladi igrač ragbija, tada 19-godišnjak Sam Ballard iz Sydneya pio je s prijateljima kada su na terasi ugledali puža golaća. Nakon nagovaranja, Sam je pojeo puža ne znajući da je zaražen smrtonosnim parazitom poznatim kao bolest plućnog crva štakora. Parazit se inače nalazi u glodavcima, a ličinke izlučuje putem njihovog izmeta, koji može zaraziti puževe i puževe golaće.

Sam se nije odmah razbolio, ali se nekoliko dana nakon zabave 2010. godine počeo žaliti na jake bolove u nogama. Bio je zabrinut da bi to moglo biti od puža, no majka mu je rekla da se "od toga nitko ne razboli".

Sam je na kraju dobio infekciju mozga i pao u komu koja je trajala 420 dana. Probudio se paraliziran od vrata prema dolje, patio je od napadaja, teško je regulirao tjelesnu temperaturu i jeo je putem sonde, piše The Mirror.

Družili su se kod prijatelja kad je pojeo puža

Ranije je pričao kako su sjedili kod prijatelja, uživali u crnom vinu. 

- Pokušavali smo glumiti odrasle kad je jedan puž golać prešao preko terase. Povela se rasprava: ‘Treba li ga pojesti?’ Sam je rekao, da će on.

Drugi prijatelj, Michael Sheasby, opisao je kako je izgledalo kad je prvi put vidio Sama u bolnici nakon zabave.
- Kad sam ušao, bio je vrlo, vrlo mršav, svuda su bile cijevi bio je to ogroman šok - ispričao je.

Unatoč posljedicama koje je to imalo na njezinu obitelj, majka, Katie ne krivi prijatelje zbog izazova te je rekla da su samo bili prijatelji. 

Posljednje godine njegova života posvetila je borbi za odgovarajuću skrb za Sama.
Australska vlada mu je isprva dodijelila oko 234.000 funti kroz svoj sustav osiguranja za osobe s invaliditetom, no 2017. godine ta je pomoć prepolovljena. Samova obitelj i prijatelji borili su se za dodatna sredstva, a odluka je na kraju poništena.

Preminuo je 2018. godine, u dobi od 28 godina,

