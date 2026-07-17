Kod Batine pronašli dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata. Detonirat će ih

Kod baranjskog mjesa Batine u četvrtak su pronađene dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata, čije se uništenje planira tijekom prijepodneva, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava.

Foto: PU osječko-baranjska

Avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene su na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine.

Foto: PU osječko-baranjska

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom prijepodneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska.

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir, navode u osječko-baranjskoj PU.