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BARANJSKA POLICIJA

Kod Batine pronašli dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata. Detonirat će ih

Piše HINA,
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Kod Batine pronašli dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata. Detonirat će ih
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Foto: PU osječko-baranjska
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Avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene su na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine

Kod baranjskog mjesa Batine u četvrtak su pronađene dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata, čije se uništenje planira tijekom prijepodneva, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava.

Foto: PU osječko-baranjska

Avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene su na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine. 

Foto: PU osječko-baranjska

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom prijepodneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska.

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 Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir, navode u osječko-baranjskoj PU.

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