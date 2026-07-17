Avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene su na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine
BARANJSKA POLICIJA
Kod Batine pronašli dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata. Detonirat će ih
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Kod baranjskog mjesa Batine u četvrtak su pronađene dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata, čije se uništenje planira tijekom prijepodneva, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava.
Avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene su na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine.
Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom prijepodneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska.
Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir, navode u osječko-baranjskoj PU.
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