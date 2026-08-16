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GRAĐANI DOJAVILI

UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare

Piše 24sata,
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UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare
Foto: 24sata
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Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policija je pronašla vozilo i uhitila četvero ljudi za koje se sumnja da su podmetnuli požare

Policijski službenici u prostorijama policije trenutačno provode kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u svezu s izazivanjem požara na zadarskom području, objavila je policija.

- Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje - dodali su iz policije.

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Komentari 69
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