UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare

Policijski službenici u prostorijama policije trenutačno provode kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u svezu s izazivanjem požara na zadarskom području, objavila je policija.

- Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje - dodali su iz policije.