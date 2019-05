Kod Delnica: Pirotehničari su iz špilje uklonili njemačku bombu

Troje policajaca protueksplozijske zaštite, konkretnije - specijalci za rad iz speleoloških objekata, iz špilje Malenica, u utorak su uklonili njemačku bombu, minobacačku minu 50 ml, zaostalu iz II. svjetskog rata.

Minsko eksplozivno sredstvo prošli tjedan pronašao je izletnik koji je zavirio u popularnu turističku atrakciji na području Delnica. Ulaz u špilju je bio osiguran i blokiran.

Iz TZ Delnice doznajemo kako se radi o interesantnoj, no maloj špilji, koja nije uvrštena u ponudu službenog razgledavanja sa vodičem.

- Špilja je dosta zanimljiva sama po sebi i vrijedno ju je pogledati tko za to ima priliku. No, usporedbe radi, to nije špilja poput Lokvarke u Lokvama ili Vrela u Fužinama gdje imamo organizirane rute posjećivanja. Malencu se posjećuje po vlastitom izboru i odgovornosti, no do uklanjanja zaostale bombe ulaz u nju se trenutno zatvoren - izjavili su nakon pronalaska bombe iz TZ Delnice.

Ivica Pavliček (44) i Omer Mehić (55) iz Zagreba i Tomislav Jurica iz Rijeke pobrinuli su se za sigurnost građana kao što to čine svaki radni dan. Nakon što su obukli alpinističku opremu (radi se o špilji u stijeni), pripremili ulazak, izradili štitove i sidrišta te se oprezno spustili izvršiti protueksplozijski pregled, izvršena je identifikacija, fotografiranje te procjena o vađenju ili uništenju bombe na mjestu pronalaska. U ovom slučaju radilo se o poprilično staroj, rijetkoj, maloj i "bezopasnoj bombici", koje inače nema u vitrini eksponata pirotehničara koji se koriste za obuku. Procijenjeno je da je sigurno zadržati eksponat koji će poslužiti kod edukacija.

- Uglavnom se nađena eksplozivna sredstva uništavaju, no svaka situacija je specifična sama po sebi. Sve treba procijeniti i pomno isplanirati. Od vremenskih uvjeta, do transporta. No uvijek igramo na sigurno i veseli nas svako uništeno sredstvo jer je to potencijalno jedan spašen život od stradavanja. Zato volim ovaj posao, a tada ništa nije teško. Mi smo entuzijasti, kao i dečki iz GSS - kažu nasmijani pirotehničari, koji su se u svojim karijerama po špiljama, jamama, bunarima... nagledali svega.

- Svaka situacija je specifična po sebi. Radi se po svakakvim uvjetima, često je tu puno smeća i klaoničkog otpada, životinjskih kostura, a bilo je i ljudskih - zaključuju hrabri dečki, koji su se nekoliko godina bavili i intenzivnim razminiravanjem područja ostalih zahvaćenim Domovinskim ratom.