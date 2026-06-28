Kod Draganića našli 270 bačvi, načelnica nam otkriva što je u njima: Policija sve istražuje!

Na sedam lokacija u općini Draganić policija je pretragom terena pronašla 270 bačvi volumena 120 litara koje su ispunjene nepoznatom sluzavom tvari, svaka je težine 150 kilograma, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima, priopćila je u subotu Policijska uprava karlovačka. Policija je dojavu o više pronađenih bačvi na više lokacija u šumskom predjelu zaprimila prethodnog dana, a očevidom i prikupljanjem informacija je utvrđeno da ih je u neutvrđenom razdoblju odbacio nepoznati počinitelj.

Očevidu je prisustvovala inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi.

24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Bačve su pronašli građani, u šumi kraj rijeke. Dio ih je bio otvoren i to su vatrogasci odmah sanirali. Na terenu je bila i policija te državni inspektorat. Odmah smo pokrenuli micanje svih bačvi i to je u tijeku što se tiče ovih koje su pronađene na području općine Draganić. Policija istražuje tko ih je ostavio. Koliko za sad znamo, riječ je o mulju boje i laka - rekla je načelnica općine Anica Domladovac za 24sata.

24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako 24sata doznaje, mladić koji ih je pronašao je odmah alarmirao policiju, a u istrazi pomaže i lovočuvar s tog područja. Navodno ovo nije prvi put da netko prijavljuje otpad nađen na tom području.