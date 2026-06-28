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MISTERIOZNO OTKRIĆE

Kod Draganića našli 270 bačvi, načelnica nam otkriva što je u njima: Policija sve istražuje!

Piše Laura Šiprak,
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Kod Draganića našli 270 bačvi, načelnica nam otkriva što je u njima: Policija sve istražuje!
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24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako 24sata doznaje, mladić koji ih je pronašao je odmah alarmirao policiju, a u istrazi pomaže i lovočuvar s tog područja. Navodno ovo nije prvi put da netko prijavljuje otpad nađen na tom području

Na sedam lokacija u općini Draganić policija je pretragom terena pronašla 270 bačvi volumena 120 litara koje su ispunjene nepoznatom sluzavom tvari, svaka je težine 150 kilograma, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima, priopćila je u subotu Policijska uprava karlovačka. Policija je dojavu o više pronađenih bačvi na više lokacija u šumskom predjelu zaprimila prethodnog dana, a očevidom i prikupljanjem informacija je utvrđeno da ih je u neutvrđenom razdoblju odbacio nepoznati počinitelj.

HITNO UKLONJENE Kod Draganića pronađeno 270 bačvi ispunjenih sluzavom tvari
Kod Draganića pronađeno 270 bačvi ispunjenih sluzavom tvari

Očevidu je prisustvovala inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi.

24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine
24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Bačve su pronašli građani, u šumi kraj rijeke. Dio ih je bio otvoren i to su vatrogasci odmah sanirali. Na terenu je bila i policija te državni inspektorat. Odmah smo pokrenuli micanje svih bačvi i to je u tijeku što se tiče ovih koje su pronađene na području općine Draganić. Policija istražuje tko ih je ostavio. Koliko za sad znamo, riječ je o mulju boje i laka - rekla je načelnica općine Anica Domladovac za 24sata. 

24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine
24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako 24sata doznaje, mladić koji ih je pronašao je odmah alarmirao policiju, a u istrazi pomaže i lovočuvar s tog područja. Navodno ovo nije prvi put da netko prijavljuje otpad nađen na tom području.

24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine
24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

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Komentari 9
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