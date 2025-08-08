Kod Gundulićeve sudar dva automobila: 'Kaos je na cesti'

Na križanju Žerjavićeve i Gundulićeve u Zagrebu u petak oko 12:20 sudarila su se dva osobna automobila, potvrdila je zagrebačka policija.

Prema riječima čitatelja, jedan auto je zagrebačkih, a drugi daruvarskih registracija. Policija za sada nema službenih informacija o ozlijeđenima, a prema riječima čitatelja, ozlijeđena je jedna osoba.

Foto: čitatelj/24sata

- Ozlijeđena je trudnica iz automobila zagrebačkih registracija, a vozačica iz auta daruvarskih tablica je Talijanka. Hitna je po nju odmah došla i odvela je u bolnicu. Na križanju je odmah nastao kaos, na teren su došli i vatrogasci.

Za promet su otvorene dvije trake, a policija je na terenu.