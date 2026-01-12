Obavijesti

NIJE DRŽAO RAZMAK

Kod Karlovca 'zakačio' cisternu ispred sebe: Ozlijeđena putnica

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 35-godišnjaka podnijet će kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

Jedna je osoba teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na autocesti A1 na području općine Netretić u nedjelju u 16.27 sati. Vozač (35) auta šibenskih registracija nije držao dovoljan razmak pa je u zavoju 'zakačio' cisternu bosanskohercegovačkih tablica koju je vozio muškarac (51), piše karlovačka policija.

Vozači su bili u istoj prometnoj traci, a nesreća se dogodila u blagom zavoju. U prometnoj je teško ozlijeđena putnica (20) iz automobila.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 35-godišnjaka podnijet će kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

