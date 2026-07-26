Obavijesti

News

Komentari 0
JAVITE NA 192

Kod Koprivnice nestao Danijel Mataija (49): Jeste li ga vidjeli?

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Kod Koprivnice nestao Danijel Mataija (49): Jeste li ga vidjeli?
Foto: nestali.gov.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U trenutku nestanka bio je odjeven u bijele tenisice, tamnoplave traperice i gornji dio trenirke smeđe boje

U nepoznatom se smjeru udaljio Danijel Mataija s adrese boravišta u Miličanima u petak. Danijel je rođen 1977. godine, visok je oko 180 centimetara, srednje je tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju.

- Molimo građane, ukoliko imaju bilo kakvih saznanja o nestaloj osobi, da obavijeste policiju na broj 192 ili osobno dođu u najbližu policijsku postaju - piše PU koprivničko-križevačka.

POTRAGA ZA SKIPEROM Detalji strave kod Šolte: 'Nestali skiper je Austrijanac. Bacali su mu konop, više ga nisu vidjeli'
Detalji strave kod Šolte: 'Nestali skiper je Austrijanac. Bacali su mu konop, više ga nisu vidjeli'

Rođen je u Rijeci, ima prebivalište u Zdencima, dok mu je prijavljeno boravište u Miličanima. U trenutku nestanka bio je odjeven u bijele tenisice, tamnoplave traperice i gornji dio trenirke smeđe boje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
Moskva objavila veliko izvješće o Hrvatskoj na 20 stranica. Pogledajte što su napisali
LJUDSKA PRAVA

Moskva objavila veliko izvješće o Hrvatskoj na 20 stranica. Pogledajte što su napisali

U izvješću se spominje povijesni revizionizam u Hrvatskoj, iako je upravo to aktualna politika Moskve i jedan od razloga invazije na Ukrajinu.
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026