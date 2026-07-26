Kod Koprivnice nestao Danijel Mataija (49): Jeste li ga vidjeli?

U nepoznatom se smjeru udaljio Danijel Mataija s adrese boravišta u Miličanima u petak. Danijel je rođen 1977. godine, visok je oko 180 centimetara, srednje je tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju.

- Molimo građane, ukoliko imaju bilo kakvih saznanja o nestaloj osobi, da obavijeste policiju na broj 192 ili osobno dođu u najbližu policijsku postaju - piše PU koprivničko-križevačka.

Rođen je u Rijeci, ima prebivalište u Zdencima, dok mu je prijavljeno boravište u Miličanima. U trenutku nestanka bio je odjeven u bijele tenisice, tamnoplave traperice i gornji dio trenirke smeđe boje.