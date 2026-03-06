Obavijesti

DUGOGODIŠNJA POTRAGA

Kod Kupresa nađeni posmrtni ostaci: Ondje se traga za 10 nestalih hrvatskih branitelja

Piše HINA,
Foto: Zvonimir Barisin

Fragmenti kostiju i dijelovi odjeće pronađeni su u Gornjem Malovanu u BiH; uzeti su uzorci za DNK analizu kako bi se identificirali nestali pripadnici HVO-a iz Posušja i Gruda, uključujući i Roberta Zadru.

Admiral

Posmrtni ostaci za koje stradalničke udruge pretpostavljaju da pripadaju hrvatskim žrtvama stradalima na početku rata u Bosni i Hercegovini 1992., tijekom sukoba s pripadnicima srpskih snaga i JNA, pronađeni su nedaleko Kupresa u jugozapadnom dijelu BiH. Iz Tužiteljstva Bosne i Hercegovine priopćeno je u petak kako su tijekom ekshumacije na lokalitetu Gornji Malovan pronađeni fragmenti kostiju i dijelovi odjeće, a iz posmrtnih ostataka uzeti su uzorci radi utvrđivanja identiteta putem DNK analize.  Hrvatska strana iz BiH već godinama traga za tijelima desetorice poginulih pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane s područja Posušja i Gruda koji su nestali tijekom borbi na kupreškom bojištu u travnju 1992. godine.

Tada su vođene teške borbe između hrvatskih snaga i postrojbi Jugoslavenske narodne armije te srpskih paravojnih formacija u okviru Bitke za Kupres (1992).

ČETIRI ŽRTVE SU ŽENE Utvrđen identitet osam žrtava Domovinskog rata: U Zagreb stigle i obitelji iz Srbije
Utvrđen identitet osam žrtava Domovinskog rata: U Zagreb stigle i obitelji iz Srbije

U tim sukobima poginuo je i Robert Zadro, sin zapovjednika obrane Vukovara Blage Zadre, koji je bio pripadnik skupine dragovoljaca iz Hrvatske pristiglih pomoći u obrani tog područja.

Hrvatske snage tada su doživjele težak poraz, a poginulo je više od 150 pripadnika HVO-a, te je Kupres pao u srpske ruke.

Zbog toga je za zapovjednika šire Livanjske bojišnice nedugo nakon toga u travnju 1992. imenovan Ante Gotovina čije su postrojbe zaustavile dalji prodor srpskih snaga prema Dalmaciji. 

