<p>Hrvatski zdravstveni sustav pod sve je većim pritiskom svakoga dana, a među županijama koje obaraju svoje rekorde novozaraženih je i Dubrovačko-neretvanska.</p><p>Ta županija svoj je rekord oborila svoj rekord novozaraženih:</p><p>- To su podaci u posljednja 24 sata. Jučer smo i testirali najviše do sad, 230 osoba. Od toga je 70 bilo pozitivno, u odnosu na prošli tjedan kada je taj broj testiranja iznosio oko 150 - 160, ali smo imali negdje 10 do 15 posto. Ovo je već jedna trećina ukupnog broja testiranih, što pokazuje da se virus prilično proširio kroz populaciju. To je rezultirao i većim brojem klinički pozitivnih pacijenata, a i laboratorijski pozitivnih testova - pojasnio je ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik <strong>Mario Bekić</strong> za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3913832/ravnatelj-ob-dubrovnik-za-rtl-jedna-trecina-testiranih-je-bila-pozitivna-to-pokazuje-da-se-virus-prosirio/" target="_blank"> RTL</a>.</p><p>Otkrio je kako u dubrovačkoj bolnici imaju 22 hospitalizirana pacijenta s Covidom-19, a od toga su tri u jedinici intenzivnog liječenja, ali nisu intubirani. Nadodao je i kako je u Dubrovniku već bila mobilizacija zdravstva, tada su iz sustava povučeni specijalizanti koji su bili na edukaciji u Zagrebu, Splitu i Rijeci. </p><p>Ranije je ministar zdravstva Vili Beroš rekao kako je naredio mobilizaciju zdravstva, a nakon što su neki njegovu izjavu okarakterizirali kao konfuznu, Beroš ju je pojasnio.</p><p>- Pretpostavljam da je ministar mislio na cjelokupnu organizaciju i mobilizaciju zdravstvenog sustava - rekao je Bekić.</p><p>Kaže kako u OB Dubrovnik još ima prostora za mobilizaciju. </p><p>- Imamo primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i neke privatne ustanove. One su se djelom organizirale i u prošlom valu na proljeće - izjavio je Bekić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3913832/ravnatelj-ob-dubrovnik-za-rtl-jedna-trecina-testiranih-je-bila-pozitivna-to-pokazuje-da-se-virus-prosirio/" target="_blank">RTL.</a></p><p>Tako napominje kako postoji i određeni broj umirovljenika koji je povučen iz mirovine ili nisu opće otišli u mirovinu. </p>