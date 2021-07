Na Našičkom području su nas zatekle scene kao iz nekoga apokaliptičnog filma. Poplavljeni su bili jarci i ulice, a ljudi na ulicama stajali su i čekali kada će do njih doći vatrogasci kako bi ispumpali vodu iz njihovih domova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tjedan dana nakon tog teškog dana za sve stanare okolnog našičkog područja, iznijeti su planovi koji trebaju spriječiti da se takva katastrofa ikada ponovi.

- Ovakvu elementarnu nepogodu ne pamte niti naši najstariji stanovnici. Šteta je preko milijun i pol kuna. Zamolili smo direktore Hrvatskih voda da dođu kako bi se ovdje sredila šteta. Uvijek je suradnja s njima bila odlična pa se nadam da će se i ovo brzo riješiti – započeo je načelnik općine Donja Motičina, Željko Kovačević.

Na sreću, od tada više nije bilo obilne kiše pa se brzo mogla sagledati sva učinjena šteta unesrećenim stanovnicima.

Načelnik je tako rekao kako se dvije kuće moraju rušiti zbog opasnosti od urušavanja, a jedna od njih je kuća starice koja, na sreću, za vrijeme poplave nije bila u svome domu kojeg je silina vode gotovo pa u potpunosti razrušila. Osim kuća kojima nema spasa, 40 kuća stanovnika su teško oštećene u poplavi. Oni su dan nakon nevremena proveli izbacujući svu vodu iz svojih domova.

- Imali smo sreće što je kiša stala kada je, no ostavila je velike štete. U proračunu sam osigurao novce kojima ćemo pomoći onima najteže pogođenima, to jest, onima kojima je voda ušla u stambeni prostor. Velike štete su i na poljoprivrednim usjevima, no taj dio nećemo moći pokriti iz proračuna – dodao je gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.

Iako su poplave na tom području izgledale poput kakvih scena iz filmova strave i užasa, kažu kako nemaju pravo proglasiti elementarnu nepogodu, no tražili su pomoć županije koju će dobiti. Organizirali su i koncert za pomoć najpotrebitijima. Na tom koncertu će sve financije sakupljene od prodaje pića i ostaloga, ići onima u čije je domove prodrla voda.

Prema projektima Hrvatskih voda, planiraju sagraditi još tri akumulacije koje će, kada budu gotove, spriječiti poplave. Te akumulacije obuhvaćaju Gornju Motičinu, Seonu i Lapovac.

- Puno je toga pred nama da pokušamo u budućnosti spriječiti ovakve katastrofe. Danas moramo pokazati zajedništvo pa će tako i Osječko-baranjska županija pomoći kako god može – izrazio je podršku zamjenik župana Osječko-baranjske županije, Josip

Miletić.

Željko Kovačević iz Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu rekao je kako zadnjih dana uz načelnika i gradonačelnika obilaze teren i procjenjuju štetu.

- Uključili smo i tvrtke koje za nas rade radove preventivne i redovne obrane od poplava. Gledali smo što bi trenutno bilo prioritetno za odraditi i smislili plan – rekao je.

Obišli su tako Martin, Seonu i ostala, poplavom pogođena, mjesta. Kaže kako su sretni što im trenutno sunčano vrijeme ide u korist pa će sve sanacije neometano moći raditi.

Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković rekao je kako su akumulacije već ranije planirane te kako je jedna u Seoni već bila u pripremama za izgradnju i prije poplava, no kako tada nije bilo dovoljno sluha na tom području i da ta akumulacija nije ušla u prostorne planove.

Da je pak ona napravljena, do ovakvog razora vjerojatno ne bi niti došlo.

- Sada se tek vidi kako je akumulacija Seona itekako bila potrebna u zaštiti Seone i Martina. Tada ovakve štete ne bi bilo. Ujedno bi bilo i manje dotoka vode u Našičko područje - dodao je.

Te akumulacije neće samo zaštiti stanovništvo već i poljoprivredna područja kojima sada nema pomoći. Za dvije su lokacijske dozvole dobili, a čekaju upravo onu za teško pogođenu Seonu. Nakon toga će Hrvatske vode osigurati sredstva za glavne projekte i krenuti prema otkupu zemljišta. Prije toga će sanirati uništene mostove i izgraditi privremene nasipe koji bi spriječili ovakav razor ako dođe do obilnih pljuskova dok akumulacije ne budu spremne, a, kako kaže Đuroković, vjerojatno ih neće biti još nekoliko godina.

- Tek treba napraviti projektnu dokumentaciju, a riječ je o pet do šest milijuna kubnih metara vode koje će se morati privremeno uskladištiti kako bi imali sigurnost na ovome području. Uz javnu nabavu i otkup zemljišta tako će, naredne barem dvije godine, biti u fazi pripreme, a u tri do pet godina ćemo moći završiti sve akumulacije – zaključio je.

Trenutno osiguranje pomoću nasipa će koštati nekoliko milijuna kuna, a bit će gotovo u ljeto ili jesen kako bi mještani, barem neko vrijeme, mogli mirnije spavati bez straha od ovakvih poplava.