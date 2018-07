Kod Paga je nestao mladić (27) iz Zagreba: Pao je s jet skija?

Od jutra traje opsežna pomorska, kopnena i zračna potraga za 27-godišnjakom, čiji nestanak su prijavili članovi njegove obitelji, javio je David Radas, glasnogovornik ministarstva mora.



Akcija je pokrenuta nakon zaprimljene dojave o nestanku M.K. (27), državljanina Republike Hrvatske, a koji je jučer jet skijem Hrvatske zastave isplovio iz smjera Novog Vinodolskog prema Zrću, na otoku Pagu, odakle se posljednji puta telefonski javio prijateljima i članovima obitelji u ponedjeljak u 20 sati od kada su sa njim izgubili svaki kontakt te su dan kasnije oko 10 sati prijavili njegov nestanak.



Pomorska potraga odvija se u području Podvelebitskog kanala i Paškog arhipelaga, gdje je angažirana i kopnena potraga. U uvali Gorička, na istočnoj obali otoka Pag (preko puta Lukova Šugarja) danas u popodnevnim satima službenici Lučke ispostave Novalja pronašli su plovilo nestalog turista, u čijem spremniku su pronađene i osobne stvari nestaloga, no sa plovila nedostaje ključ za paljenje koji voditelji moraju nositi pričvršćen za narukvicu, stoga se pretpostavlja da je nestali u nekom trenutku pao sa plovila u more, a plovilo je nastavilo plutati do pozicije nasukanja.



Kopnenu potragu uz službenike Policijske uprave Zadarske predvodi i HGSS, čijih se 16 pripadnika sa dva psa tragača pretežito preorijentiralo na potragu u području današnjeg pronalaska napuštenog plovila.



MRCC Rijeka je u koordinaciji sa Obalnom stražom RH tijekom današnjeg dana u potragu angažirala i zrakoplov tipa 'Pilatus'.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), vodi opsežnu spasilačko - potražnu akciju u koordinaciji sa Lučkom kapetanijom Zadar, Lučkom kapetanijom Senj i pripadajućim lučkim ispostavama Starigrad – Paklenica i Novalja te Pomorskom policijom Senj, Policijskom upravom Ličko – senjskom i Zadarskom, Obalnom stražom RH, Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS) i DVD Pag te civilnim jedinicama koje su se priključile traganju na moru i kopnu.



Vremenske neprilike isključene su kao mogući uzrok eventualne pomorske nezgode ili nesreće, a zbog koje bi nestali turist eventualno bio odbačen sa plovila u morem budući da su na moru vladali vrlo povoljni uvjeti.



Potražna akcija na moru trajat će do zalaska sunca te će se nastaviti sutra u svitanje, sukladno pripremljenome planu traganja.