Kod Rugvice tragaju za troje ljudi! U potragu uključen i HGSS. 'U nedjelju su ušli u Savu...'

DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama sudjeluje u potrazi na rijeci Savi za tri muške osobe, strana državljana, koje su prema dostupnim informacijama u nedjelju oko 16:00 sati ušle u rijeku Savu na području Okunšćaka, Općina Rugvica, objavili su na svojim stranicama iz DVD-a Rugvica te su zatražili pomoć mještana u potrazi...

- Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći - poručuju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva...

Kontaktirali smo HGSS, koji nam je potvrdio kako sudjeluju u potrazi..

Uskoro više...