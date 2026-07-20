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Kod Rugvice tragaju za troje ljudi! U potragu uključen i HGSS. 'U nedjelju su ušli u Savu...'

Piše Bogdan Blotnej, Veronika Miloševski,
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Kod Rugvice tragaju za troje ljudi! U potragu uključen i HGSS. 'U nedjelju su ušli u Savu...'
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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"Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192,  Centar 112", poručuju iz DVD-a Rugvica...

DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama sudjeluje u potrazi na rijeci Savi za tri muške osobe, strana državljana, koje su prema dostupnim informacijama u nedjelju oko 16:00 sati ušle u rijeku Savu na području Okunšćaka, Općina Rugvica, objavili su na svojim stranicama iz DVD-a Rugvica te su zatražili pomoć mještana u potrazi...

- Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192,  Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći - poručuju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva...

Kontaktirali smo HGSS, koji nam je potvrdio kako sudjeluju u potrazi.. 

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