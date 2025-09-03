Obavijesti

NIJE BILA VEZANA

Kod Varaždina ozlijeđena žena: Autom sletjela s ceste i zabila se u ogradu, prevezena u bolnicu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Za vrijeme trajanja očevida, sve do 22.30 sati navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima

Žena (38) koja nije bila vezana, ozlijeđena je nakon što je na varaždinskoj obilaznici izgubila nadzor nad autom i sletjela s ceste. Kako su naveli iz policije, ona je u utorak na cesti između Gojanca i Poljane Biškupečke, najprije prešla na suprotnu stranu ceste, a zatim skrenula izvan kolnika i naletjela na betonski dio koji se nalazi uz cestu.

Automobil je najprije udario bočnom stranom u metalnu zaštitnu ogradu, a zatim je stražnji dio vozila proklizao, što je dovelo do drugog udara, ovaj put prednjim dijelom automobila u ogradu na suprotnoj strani ceste. Tamo se auto naposljetku i zaustavio.

Vozačica je pritom ozlijeđena te joj je medicinska pomoć pružena u varaždinskoj Općoj bolnici, a njezine će se ozlijede okvalificirati naknadno.

Za vrijeme trajanja očevida, sve do 22.30 sati navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima.

