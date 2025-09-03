Kod Varaždina ozlijeđena žena: Autom sletjela s ceste i zabila se u ogradu, prevezena u bolnicu

Žena (38) koja nije bila vezana, ozlijeđena je nakon što je na varaždinskoj obilaznici izgubila nadzor nad autom i sletjela s ceste. Kako su naveli iz policije, ona je u utorak na cesti između Gojanca i Poljane Biškupečke, najprije prešla na suprotnu stranu ceste, a zatim skrenula izvan kolnika i naletjela na betonski dio koji se nalazi uz cestu.

Automobil je najprije udario bočnom stranom u metalnu zaštitnu ogradu, a zatim je stražnji dio vozila proklizao, što je dovelo do drugog udara, ovaj put prednjim dijelom automobila u ogradu na suprotnoj strani ceste. Tamo se auto naposljetku i zaustavio.



Vozačica je pritom ozlijeđena te joj je medicinska pomoć pružena u varaždinskoj Općoj bolnici, a njezine će se ozlijede okvalificirati naknadno.





Za vrijeme trajanja očevida, sve do 22.30 sati navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima.