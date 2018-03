Kod Visa pronašli leš u moru: 'Vjerojatno je nestali Nijemac'

U Viškom akvatoriju jutros oko 8.10 sati je uočeno tijelo muškarca. Najvjerojatnije se radi o njemačkom skipperu M.H. (62) za kojim se tragalo od četvrtka navečer kada je pao u more s jedrilice, kažu iz policija.

Podsjetimo, u četvrtak oko 21.15 sati je zaprimljen poziv upomoć te je započela potraga za muškarcem koji je s jedrilice pao u more u Viškom kanalu.

Drugi muškarac H.L. (61) iz Njemačke pronađen je na plovilu "Xarifa" oko 22.25 sati. On je ispričao kako je skipper otišao na palubu odakle ga je u jednom trenutku jaki udar vjetra bacio u more. Tvrdi da mu je uspio dobaciti kolut za spašavanje s konopcem, no budući da je skippera izgubio iz vida aktivirao je uređaj 'DSC distress-call', za odašiljanje poziva pogibelji, piše Dalmatinski portal.

Za nestalim Nijemcem u akciju je uz brodove policije i Lučke kapetanije bio uključen i zrakoplov.