Obavijesti

News

Komentari 8
GROBLJE U BOROVU

Kod Vukovara ruše mauzolej Vukašina Šoškoćanina

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Kod Vukovara ruše mauzolej Vukašina Šoškoćanina
3
Borovo Selo: Grob Vukašina Vuleta Šoško?anina, ?etni?kog zapovjednika | Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

Do rušenja mauzoleja je došlo nakon što su u Hrvatskom saboru usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku...

Na mjesnom groblju u Borovu kod Vukovara započelo je rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu, zapovjedniku obrane toga mjesta 1991., koje se do Domovinskog rata zvalo Borovo Selo i u kojem je 2. svibnja 1991. počinjen masakr nad 12 pripadnika vinkovačke specijalne policije.

DP-OV MINISTAR U VINKOVCIMA Vlajčić: Vukovarsko-srijemska će postati središte za preradu soje
Vlajčić: Vukovarsko-srijemska će postati središte za preradu soje

Do rušenja mauzoleja je došlo nakon što su u Hrvatskom saboru usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku.

Borovo Selo: Grob Vukašina Vuleta Šoško?anina, ?etni?kog zapovjednika
Borovo Selo: Grob Vukašina Vuleta Šoško?anina, ?etni?kog zapovjednika | Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

Vukašin Šoškoćanin je početkom Domovinskog rata bio zapovjednik obrane Borova Sela i osoba za koju se smatra odgovornom za smrt 12 hrvatskih policajaca. Nedugo nakon tog događaja, Šoškoćanin se utopio u Dunavu.

Još ranije je s mauzoleja koji mu je sagrađen na borovskom groblju, uklonjena spomen ploča na kojoj se pisalo da je bio zapovjednik obrane Borova Sela, a za narodnog junaka proglašen je na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25. rujna 1991.

Borovo Selo: Grob Vukašina Vuleta Šoško?anina, ?etni?kog zapovjednika
Borovo Selo: Grob Vukašina Vuleta Šoško?anina, ?etni?kog zapovjednika | Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025