Kod Vukovara ruše mauzolej Vukašina Šoškoćanina

Na mjesnom groblju u Borovu kod Vukovara započelo je rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu, zapovjedniku obrane toga mjesta 1991., koje se do Domovinskog rata zvalo Borovo Selo i u kojem je 2. svibnja 1991. počinjen masakr nad 12 pripadnika vinkovačke specijalne policije.

Do rušenja mauzoleja je došlo nakon što su u Hrvatskom saboru usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku.

Borovo Selo: Grob Vukašina Vuleta Šoško?anina, ?etni?kog zapovjednika | Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

Vukašin Šoškoćanin je početkom Domovinskog rata bio zapovjednik obrane Borova Sela i osoba za koju se smatra odgovornom za smrt 12 hrvatskih policajaca. Nedugo nakon tog događaja, Šoškoćanin se utopio u Dunavu.

Još ranije je s mauzoleja koji mu je sagrađen na borovskom groblju, uklonjena spomen ploča na kojoj se pisalo da je bio zapovjednik obrane Borova Sela, a za narodnog junaka proglašen je na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25. rujna 1991.

