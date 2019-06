Koje su najveće greške kod planiranja putovanja

Pretrpan putni raspored

Umjesto da u tih nekoliko dana koliko ćete provesti na putu „utrpate“ sve što želite posjetiti – od spomenika kulture i povijesnih znamenitosti do prirodnih ljepota i atrakcija, budite fleksibilni. Ne bojte se promijeniti planove zbog nedostatka vremena ili novca. Budite svjesni vremena koje je potrebno da biste došli od točke “A” do točke “B” pritom ne uzimajući u obzir samo udaljenost, već i sredstvo putovanja, dodatno vrijeme za moguća kašnjenja kao i dodatno vrijeme za odmor. Odustanite od ideje da ćete vidjeti cijelu zemlju u jednom posjetu. Ako to planirate, osjećat ćete se neispunjeno jer nećete stići uživati u putovanju.

Previše prtljage

Pretrpan raspored, pretrpan kofer. Umjesto da nosite suvišne kilograme prtljage, spakirajte samo odjeću za koju ste sigurni da ćete je nositi, a ne koju ćete možda odjenuti. Umjesto tri para cipela ponesite jedan ili dva para, ali udobnih, jer ćete većinu vremena provesti u pokretu i zadnja stvar koja vam treba su žuljevi na nogama. Vrijedne stvari, nakit i luksuznu robu radije ostavite kod kuće, na putu će vam biti dovoljan dobar fotoaparat kojim ćete zabilježiti najljepše trenutke.

Foto: Uniqa osiguranje

Slijepo praćenje uputa i savjeta iz turističkog vodiča

Putovanje je avantura, a ne priprema za ispit. Neka vas zato turistički vodič informira o vašem putovanju, no definirajte ga sami. Istražujte i otkrivajte posebnosti zemlje u koju ste došli, razgovarajte s mještanima i osjetite duh zemlje. Upoznajte lokalne običaje i posjetite mjesta koja nisu u turističkom vodiču.

Nepoštivanje običaja i kulture

Uvijek se prije putovanja dobro informirajte o običajima i kulturi zemlje u koju putujete umjesto da se na „licu mjesta“ čudite i negodujete što u Indiji, primjerice, vozači kod prestrojavanja ne koriste retrovizore i žmigavce, već jednostavno trube. U Južnoafričkoj Republici ne smijete odbiti ponuđenu hranu jer će se u suprotnom domaćini uvrijediti i shvatiti to kao znak nepoštivanja. U Bugarskoj kimanje glavom znači ne, a odmahivanje „lijevo-desno“ da…Svakako se prije puta dobro raspitajte o lokalnim običajima i načinima komunikacije kako ne biste nehotice uvrijedili domaćine.

Foto: Uniqa osiguranje

Neprovjeravanje dokumentacije i rezervacije

Prije nego što rezervirate put, provjerite valjanost putovnica, ostale dokumentacije i svih rezervacija, od hotela, letova, vlakova, autobusa itd. Uvijek potvrdite vrijeme i lokaciju i provjerite jesu li ispravno zakazani. Također provjerite je li vaše ime ispravno napisano u rezervacijama.

Neugovaranje putnog osiguranja

Prije nego što odlučite da vam putno osiguranje ne treba i da ćete tu uštedjeti, razmislite o svim neželjenim situacijama koje vam se mogu dogoditi. U Europi se svakodnevno zagubi deset tisuća kofera! Zato se svakako preporučuje osigurati prtljagu, pogotovo ako letite avionom. Dobro je imati i putno zdravstveno osiguranje jer Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva sve medicinske usluge (primjerice, troškove prijevoza ozlijeđenog pacijenta u domovinu, troškove spašavanja, liječenje u privatnim ustanovama), već pokriva samo troškove neodgodive zdravstvene zaštite i to isključivo u javnim ustanovama. Također, troškovi liječenja izvan Europe mogu biti vrtoglavo visoki pa svakako ugovorite putno zdravstveno. U sklopu putnog osiguranja može se ugovoriti i osiguranje od nezgode te osiguranje otkaza putovanja.



