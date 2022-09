Koje tajne krije ćelija broj 46 i zbog čega dokumenti iz bolnice 'putuju' već godinu i pol dana?

Posljednji put sam ga vidio, točno se sjećam, bio je utorak, 30. srpnja 2019. godine. Bio sam 15 minuta s njim. Pitao sam ga kako mu je, a on mi je rekao: 'Tata, dobro sam. Imam dvojicu dobrih i još jednog.' Taj treći koji je s njim bio u ćeliji, bio je malo prgav, Kristian mi je rekao da voli šefovati, izbila je nekakva svađa oko televizije, ali nije mi rekao tko je on. Taj utorak došao sam uzeti njegovu prljavu odjeću. Četvrtkom se donosila čista. Tako sam i došao opet u četvrtak, 1. kolovoza i rekli su mi da je on rano ujutro prebačen u bolnicu, na Križine – govori nam otac tragično preminulog 18-godišnjaka, Kristiana Vukasovića koji je taj dan u komatoznom stanju iz zatvora na Bilicama prebačen u KBC Split.