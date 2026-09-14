Kojem Dariju vjerujete? Dario u 2024.: Neću s HDZ-om. Dario u 2026.: HDZ nam je bliži...

Nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec osnovao je danas novu političku stranku, Hrvatski put. To je platforma nezavisnih koja zasad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike u zagrebačkom prstenu, a pridružio im se i poznati kuhar i poduzetnik Mario Mandarić.

Zurovec je danas održao osnivačku skupštinu nove stranke, a kroz nekoliko dana očekuje i da će se stranka Hrvatski put -platforma nezavisnih i službeno registrirati. Kako je rekao u razgovoru za Hinu, koncentrirani su na zagrebački prsten i nezavisne liste, gradonačelnike i načelnike s tog područja.

- Od nekakvih poznatijih ličnosti tu su gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik Općine Križ, načelnik iz Bistre i možda nije političar, ali je medijska ličnost, Mario Mandarić, poznati masterchef koji je došao na vrlo prijateljskoj bazi podržati cijelu priču - istaknuo je Zurovec.

Istaknuo je kako je Mandarić "karizmatičan, zanimljiv, daleko interesantniji od bilo kojeg političara, a kao čovjek koji je prošao cijeli svijet, upoznat je, kaže, s jednim segmentom ljudi, pojedinaca i tvrtki s kojima možda prosječan političar u Hrvatskoj nije. Jedan je, tvrdi, od boljih poduzetnika u Hrvatskoj.

Zurovec kaže da se razgovori vode i s pojedincima iz Primorsko-goranske županije, a kontakti postoje u dijelu Zagorja i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na pitanje razgovara li i s aktualnom riječkom gradonačelnicom Ivom Rinčić, odgovorio je da nisu vodili nikakve konkretne razgovore.

- Žena je meni sasvim okej i s njom se tu i tamo vidim na nekim događanjima. Žena je stvarno u redu, ali vidjet ćemo što budućnost nosi. Nemam ništa protiv, čak dapače, pa vidjet ćemo kako ćemo se u budućnosti uopće širiti - poručuje Zurovec.

Što se tiče planova za sljedeće parlamentarne izbore, rekao je da će tek vidjeti u kakvim kombinacijama će na njih izaći, a ne isključuje ni samostalan izlazak. Ističe i da je spreman razgovarati sa svima, pa i nekim lijevim opcijama, osim s onima koji imaju "ekstremne ili agresivne stavove".

- Ako je susjed pristojan i dobar, vjerojatno ćete otići kod njega na kavu i on kod vas, ali ako je luđak, onda ga vjerojatno nećete zvati. To je slično i u politici. Možemo, Radnička fronta, to definitivno ne. To je ipak preradikalno, a s druge strane, ljudi su se dokazali da ne znaju voditi niti grad. Em što je zmazan, em što je neuređen, o prometu neću ni govoriti. To je nekakva ideološka borba protiv automobila. Bolje da ne govorim - istaknuo je Zurovec.

Dodaje i da im je trenutno bliži HDZ, ali ne odbacuje umjereno lijevu opciju. Glavna točka programa je ekonomski patriotizam ili ekonomsko domoljublje.

- Baza je gospodarstvo, ali to gospodarstvo i cijela briga o gospodarstvu i razvoj poduzetništva se svodi zato što volite ovu zemlju. To je jedno zdravo domoljublje, gdje se naravno svakoga prihvaća. Možda bi taj ekonomski patriotizam trebao biti jedan novi pojam koji bi se trebao plasirati malo kroz javne medije - poručio je Zurovec.

- Ljudi su svoje rekli, u smjeru toga ću ići, tako ću i postupiti. To znači da ću poslušati ljude. Pisali su da ne idem s HDZ-om, pa ni neću - rekao je za 24sata Dario Zurovec 2024.godine, koji je s liste Fokusa izborio saborski mandat zahvaljujući preferencijalnim glasovima koji su mu osigurali saborsku stolicu.

Zurovec je odmah nakon izbora za 24sata rekao da će svoje birače pitati preko Facebooka kojoj opciji da se prikloni, ljevici ili desnici. Potom je jučer objavio na Facebooku 11 točaka o kojima će razgovarati s obje stranke te naveo "Kao vaš zastupnik i kao osoba koja ne želi nikome zatvoriti vrata, a da ne čuje drugu stranu, u jednom civilizacijskom duhu, razgovarat ću s glavnim akterima s "lijeva" i "desna".

Kasnije je Upravni odbor Fokusa odlučio da neće u parlamentarnu većinu s HDZ-om. Zurovec je potom za 24sata otkrio da nije bio na Upravnom odboru stranke gdje su u nedjelju donijeli takvu odluku.

- Osobno nisam bio na Upravnom odboru. Biraču su rekli svoje što se tiče mandata, a što se tiče odluka, sve ćete vidjeti u narednim danima - poručio nam je u nedjelju Zurovec.

24sata su tada ponovno razgovarala s njim te nam je rekao da im je trenutno SDP bliži, i da s njima imaju "solidnu komunikaciju".

- Kad sam rekao da mi je prihvatljiv razgovor sa svima, dosta je medija to izvuklo iz konteksta. Ja mogu pričati zaista sa svima, nemam zatrovane odnose ni s kime. Nisam Katarina Peović da sam posvađan sa svima. Što se tiče moje odluke, ljudi su mi na Facebooku direktno napisali svoje mišljenje i to ću ispoštovati. Kao što smo i dosad bili konstruktivni, tako ćemo i dalje. Cilj mi je da kao stranka ne stagniramo i da ne ostanemo samo na jednom mandatu - poručio je Zurovec za 24sata.