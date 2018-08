Koji joj je bolji? Amerikanka usporedila Zagreb i Beograd

Na svom je blogu The Amerikanka, blogerica Nwando je napisala kako postoje itekakve razlike između Zagreba i Beograda. Ove godine je posjetila Zagreb i zaključila je sljedeće:

Zagreb je čist i lijep. Beograd nije čist i možda je čak i ružan

Ružan. OK, to je bilo preoštro. Ipak živim u Beogradu i nisam htjela biti zlobna. Ali svi to znaju i oni koji ga vole, vole ga jer ima dušu i energiju. Mnogi Srbi su bili šokirani time što sam ostavila lijepo i ugodno američko predgrađe zbog Beograda i često me pitaju zašto bih uradila nešto tako ludo? Ali oni ne znaju koliko je Beograd uzbudljiviji od bilo kog američkog predgrađa. Beograd je poznat po energiji i akciji. Ali vizualno, radi se o stečenom ukusu.

Zagreb, međutim, odmah vas udari u glavu svojim šarmantnim i veselim austrougarskim stilom u arhitekturi koja kao da je umočena u boje šećerne pjene. To je mjesto gdje želite plesati na ulicama - rekla je Nwando.

Zagreb ide na spavanje na vrijeme. Beograd ostaje budan mnogo duže

Nwando je iznenadilo to što se u Zagrebu već do 23 sata zatvaraju svi restorani i kafići, dok su u Beogradu otvoreni do ponoći, pa i kasnije i da je grad pun kafića, restorana i noćnih klubova.

Beograd je mirna Istočna Europa, a Zagreb turistička Centralna Europa

Kazala je kako je htjela posjetiti Makedoniju, Kosovo i Srbiju jer je znala da tu nema puno turista.

- Ako želite posjetiti prijestolnicu koja je autentično balkanska, a da ne viđate svakog trena velike grupe turista sa fotoaparatima i selfi štapovima, onda je Beograd vaš najbolji izbor. Oni koji su posjetili svaki glavni grad na Balkanu kažu da je Beograd najživlji. Usprkos tome u njemu nema dovoljno turista - rekla je ona.

Istaknula je kako je Zagreb turistički mnogo posjećeniji, iako ne koliko Dubrovnik, Split, pa i Sarajevo.

Zagreb je prilagođen biciklima, Beograd apsolutno nije

Nwando je naglasila da joj se jako svidjelo što je Zagreb prilagođen biciklistima i što ima široke ulice i trotoare.

- U Beogradu uglavnom ima mjesta samo za vozače. Biciklisti često moraju voziti po trotoaru kako bi bili sigurniji. Ali većina ih je u Beogradu jako uska i ponekad na njima nema mjesta ni za pješake, a kamoli za bicikliste - smatra Nwando. Ipak, dodaje da je za bicikliste dobar Novi Beograd, koji pak nema šarm Starog grada.

Zagreb ima manjine, Beograd ima... Srbe

Nwando je u Zagrebu primijetila puno više pripadnika manjina, Afrikanaca i Azijata dok u Beogradu mogu proći mjeseci da ne vidi nijednu tamnoputu osobu.

Zagreb ima mnogo starijih muškaraca koji flertuju, u Beogradu su oni pristojniji

– Dame, pazite se. Muškarci u Zagrebu me podsjećaju na muškarce u Italiji ili čak i Južnoj Americi jer znaju biti napadni. Možete svjedočiti dobacivanjima, dugim pogledima, skidanjima pogledom. Iskreno, doživjela sam više nepristojnog ponašanja za jedan vikend u Zagrebu, nego za svih osam mjeseci koliko živim u Beogradu - rekla je.

Moguće je da i u Zagrebu, dodaje, postoje te "mediteranske vibracije" kao i na Primorju.

Beograd ima nekoliko restorana međunarodne kuhinje, Zagreb ih ima mnogo

U Beogradu je moguće naći dosta restorana sa grčkom, bliskoistočnom, kineskom i azijskom kuhinjom, dok je u Zagrebu taj izbor mnogo veći i mogu se naći zaista egzotična jela.

U Beogradu su ljudi tamnoputiji i imaju tamniju kosu. U Zagrebu su svjetliji. Oba grada imaju veoma visoke ljude

- Svi koji su bili ikad na Balkanu znaju da tu žive neki od najljepših muškaraca i žena na svijetu - rekla je ona i istakla da je važno znati gdje kakvi ljudi žive ako imate određeni tip koji vam se sviđa.

U Zagrebu u autobusima i tramvajima postoji bonton. U Beogradu ne

- Znate li da je ljubazno ustupiti svoje mjesto u autobusu starijoj osobi. Pa, Beograd nije baš striktan po tom pitanju. Mnogi puštaju starije ljude da stoje u prijevozu. Moram odati počast starijim ljudima u Beogradu, oni su čvrsti i rijetko pitaju mlađe da ustanu zbog njih. U Zagrebu se neustupanje mjesta starijoj osobi smatra toliko nekulturnim, da će vas čak i izgrditi ako to ne učinite - rekla je ona.

Ona je rekla da je slično i kada se radi o ustupanju mjesta djeci.

Zagreb ima širi izbor brze hrane. Beograd ima uglavnom balkansku brzu hranu

- Svidjela mi se brza hrana u Zagrebu. Bila je toliko zapadnjačka, da bih ponekad zaboravila da sam na Balkanu. Na mnogim mjestima sam vidjela pržene škampe sa tartar umakom i lukom. Ne sjećam se kada sam posljednji put jela tartar umak u Beogradu. U Beogradu se brza hrana najčešće svodi na ćevape, kobasice i pljeskavice... a ima i mnogo mjesta sa falaflima. U Zagrebu ima svega toga, ali i nekih zapadnjačkih fast food opcija - rekla je blogerica.

Beograd ima tvrđavu. Zagreb nema

- Sram te bilo, Zagrebe. Dobro, tehnički, Zagreb ima tvrđavu, ali je do nje moguće doći samo automobilom ili autobusom, a do beogradske se može lako doći šetnjom. Kalemegdan nije najimpresivnija tvrđava na Balkanu, ali ako želite vidjeti tvrđavu, bolje je da idete u Beograd nego u Zagreb

Beogradska moda je vrela, seksi i trendi. Zagrebačka je slatka, sofisticirana i klasična

- Beograd je seksi grad. Žene, noćni klubovi i zabave su seksi. U Beogradu ima i više plastične kirurgije i super visokih štikli. Ima i Ulicu Strahinjića Bana koja je poznata pod nadimkom "Silikonska dolina". Zagreb je skromniji i možda više usmjeren na visoku modu... ali ja sam više beogradska djevojka. Rekla bih da je Beograd moderniji, ali da Zagreb ima više stila - zaključila je Nwando.