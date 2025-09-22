Obavijesti

News

Komentari 0
SKRIVENA STRANA MOĆI

Koji ste vi tip političara? Mnogi sanjaju o moći i utjecaju, ali uspjeh ima i svoju cijenu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Koji ste vi tip političara? Mnogi sanjaju o moći i utjecaju, ali uspjeh ima i svoju cijenu...
Foto: Canva

Političari ulaze u "način preživljavanja", postaju defenzivni, otuđeni od vlastitih emocija i manje sposobni za empatiju...

Jeste li se ikada zapitali imate li ono što je potrebno za uspješnu političku karijeru? Dok mnogi sanjaju o moći i utjecaju, put do vrha i, što je još važnije, uspješno obnašanje dužnosti, zahtijeva specifičan psihološki sklop. Ne radi se samo o ambiciji; riječ je o složenoj mješavini osobina ličnosti, vještina i iznimne mentalne otpornosti.

Što birači traže?

Prije nego što detaljnije sagledamo psihu samih političara, treba vidjeti što zapravo birači traže. Istraživanja pokazuju da građani intuitivno slijede princip "poželjnog vodstva". To znači da od idealnog političara očekuju da bude emocionalno stabilniji, ekstrovertiraniji, savjesniji, otvoreniji i iskreniji od prosječnog građanina.

Zanimljivo je da birači istovremeno traže i sličnost. Privlače ih kandidati s kojima dijele temeljne vrijednosti, što se često preslikava i na slične osobine ličnosti. Ta podudarnost, posredovana ideološkim stavovima, stvara osjećaj emocionalne bliskosti i jamči biraču da će ga političar dobro predstavljati. Dakle, prvi test je jednostavan: jeste li verzija "prosječne osobe, ali bolja"? Jeste li netko tko može istovremeno biti i blizak narodu i iznad njega svojim liderskim kvalitetama?

Tko uistinu ulazi u političku arenu?

Znanstvene studije koje su uspoređivale političare s općom populacijom otkrile su jasne razlike. Političari su, u prosjeku, značajno ekstrovertiraniji, emocionalno stabilniji, ugodniji i savjesniji. Ekstrovertiranost je očekivana – teško je uspjeti u politici bez sposobnosti umrežavanja i ostavljanja dobrog dojma. Visoka emocionalna stabilnost ključna je za nošenje s pritiskom, stalnim kritikama i stresom koji posao nosi.

Politički horoskop Otkrijte političku stranu svog znaka Zodijaka: Tko je otvoren za sve, a tko cijeni tradiciju?
Otkrijte političku stranu svog znaka Zodijaka: Tko je otvoren za sve, a tko cijeni tradiciju?

Međutim, postoje i ideološke razlike. Primjerice, američka istraživanja pokazala su da su republikanski političari skloniji višoj savjesnosti, dok su demokrati otvoreniji prema novim iskustvima (intelekt/mašta) i ugodniji u ophođenju. Konzervativna ideologija generalno se povezuje s višom savjesnošću i emocionalnom stabilnošću, dok je liberalizam povezan s otvorenošću.

Koji ste vi tip političara?

Politička psihologija identificirala je nekoliko osnovnih tipova ličnosti koji se često sreću u javnom životu. Rijetko tko je čisti primjer jednog tipa, no većina političara pokazuje dominantne crte jednog i sekundarne crte drugog.

Narcis: Većina političara posjeduje dozu narcizma. Uostalom, morate imati prilično visoko mišljenje o sebi da biste vjerovali kako zaslužujete moć nad životima drugih. Karakterizira ih traženje pažnje, grandioznost i sklonost prebacivanju krivnje. Iako su karizmatični, njihove odluke nisu uvijek najbolje.

Opsesivno-kompulzivni tip: Vrijedni, savjesni i etični, ovi političari su majstori za kreiranje politika. Njihova ljubav prema detaljima i promišljenost čine ih izvrsnima u mirnodopskim uvjetima, ali mogu biti loši lideri u krizama koje zahtijevaju brze odluke s ograničenim informacijama.

Makijavelist: Majstori manipulacije koji na politiku gledaju kao na igru u kojoj je pobjeda jedini cilj. Hladni su, proračunati i rijetko opterećeni etičkim dvojbama. Fokusirani su na strategiju i iskorištavanje slabosti protivnika.

TAJNE BOJA Zašto političari vole nositi baš plavu kravatu? Crvena ističe snagu, a ljubičasta mudrost
Zašto političari vole nositi baš plavu kravatu? Crvena ističe snagu, a ljubičasta mudrost

Autoritarni tip: Hijerarhijski nastrojeni, pokorni prema nadređenima i dominantni prema podređenima. Cijene čvrstinu, vjeruju da sila definira pravo i preziru milost.

Skrivena strana moći: Ljudski danak politike

Uspjeh u politici ima svoju cijenu. Političari ulaze u "način preživljavanja", postaju defenzivni, otuđeni od vlastitih emocija i manje sposobni za empatiju.

Stalni sukobi, kritike i javna izloženost vode u ovisnost o taktičkim operacijama, dok slava i gubitak privatnosti dodatno pojačavaju osjećaj usamljenosti. Mnogi lideri pate od tzv. Hubris sindroma – poremećaja uzrokovanog moći, koji karakterizira pretjerani ego, prezir prema tuđim mišljenjima i gubitak kontakta sa stvarnošću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025